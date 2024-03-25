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港撤印花稅 新成屋內地買家達3成 恆基兆業30戶公寓被搶空

香港新聞組／香港25日電
香港取消印花稅，房市復甦。（中通社）
香港取消印花稅，房市復甦。（中通社）

新冠疫情讓香港房地產市場歷經長達三年的低迷，數周前，港府宣布取消外籍買家的印花稅，房市目前正快速復甦，其中來自內地的買家在新成屋銷售的比重已達三成。

路透報導，多家房地產開發及仲介機構表示，受內地房地產債務危機及經濟前景不確定性的影響，大量來自內地的買家正湧入香港房市。房地產公司估計，當前香港新成屋銷售中，內地買家的比重高達20%至30%。

2010年代，為了讓過熱的房市降溫，香港啟動額外印花稅措施，但收效並不理想；而隨著貸款利率增高、人才外流以及經濟陷入低迷，香港房價已從2021年的峰值滑落20%以上。

今年2月，香港取消所有的額外印花稅，其中包括購置第2戶房產以及2年內銷售住房的印花稅。去年10月，外籍人士香港購屋時稅負從原來的30%降至15%，現在則已降至大約4.25%，和香港居民的稅率持平。

香港房市目前的回暖也與港府吸引人才的措施有關。非香港居民購買房產時原本需要繳納的另外一種印花稅也被取消，除非購屋者7年之後仍未取得香港居民身分。

會德豐地產（Wheelock Properties）和港鐵本月共同推出新建案，開發商表示，表達購屋意願者中，計畫未來移民香港的內地專業人士比重高達20%。

大型房地產開發商恆基兆業兩周前舉辦的一次售屋活動上，30戶公寓被搶購一空。其中一名來自內地的買家斥資4200萬元（港幣，下同，約537萬美元）、總共購買了8套公寓；而恆基在九龍的一處建案，一名內地買家也一次買了5戶總價值2500萬元的公寓。

其他一些香港房地產公司也積極跟進，準備推出針對內地買家的營銷活動。

尤其與香港毗鄰的深圳，買家對香港房產的興趣正在逐漸升溫。中原地產華南區經理Alan Cheng表示，「我們的客戶過去從來不關心香港房市，現在卻開始打聽在香港置業的前提條件以及收益率。因為他們聽說香港的市場不錯」。

香港 房地產 港府

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