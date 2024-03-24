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文化盛事ComplexCon首登港 匯100潮牌 料吸3萬客

香港新聞組╱香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

被譽為全球潮流文化盛事的「ComplexCon」，今年首度衝出美國登陸香港，由前日開始一連3日於亞洲博覽館舉行，連串精采活動包括演唱會、超過100個潮流品牌參展的潮流市集等，吸引不少香港及亞太區的潮人「朝聖」，預估整個活動將吸引3萬人參與。

文匯報報導，ComplexCon獲港府文化藝術盛事基金資助1500萬元(港幣，下同，約193萬美元)，會場帶來音樂、時尚、運動、潮流、藝術、美食等多個不同領域的多元化活動，吸引逾200名潮流藝術家及創作者到港參與。

ComplexCon每晚都會舉行「Complex Live」，邀請全球最頂尖音樂人或團隊演出，最後一晚的演唱會更邀請到首度在亞洲演出的21 Savage亮相表演。

財政司副司長黃偉綸表示，訪港旅客正穩步上升，2月份錄得逾400萬人次，若升勢持續，今年全年訪港旅客可望達5000萬人次。香港正舉辦「藝術三月」的連串活動及一系列盛事，相信近期所舉辦的連串活動，可吸引逾400萬人次訪客。

來自上海的周先生表示，排隊約兩小時才入場，展覽氛圍良好，「很久沒有展覽需要排這麼久的隊」，喜歡潮牌20年的他說，今次特意來港參加展覽，已經買了幾件潮流品牌的衣服，花費共1000多元，「如果香港還舉辦類似展覽，仍然會來參加。」

報導指出，本次活動邀請超過30位表演藝術家或團隊及200位創作者參與。潮流品牌「Staple」項目成員梁先生認為，香港是一個具有吸引力的城市，ComplexCon在港舉辦能夠把國際流行文化帶來香港，還可以吸引來自東南亞的旅客到來，包括新加坡、馬來西亞等。

ComplexCon香港合夥人黃思遠表示，本次活動提供不同種類的門票，介乎380至4780元，其中最貴4780元(約613美元)的VIP套票已售罄。他說，ComplexCon盛事將令香港成為全球藝術界焦點，有助延長旅客的留港時間，又形容「有個說法是全世界一半人口距離香港少於5小時，這個地方就最適合舉辦ComplexCon，所以我覺得香港是絕對選址適合的地方，以及香港是文化大家庭」。

香港 新加坡 東南亞

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