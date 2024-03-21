私吞冰毒證物 勾搭女線人偷賣 港模範警長重判23年10月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

已婚、有「模範功績」的西九龍總區反黑組警署警長許思漢，4年前監守自盜，掃毒搜獲24公斤冰毒後提供予女線人販毒，市值逾1609萬元(港幣，下同，約206萬美元)。兩人昨在高等法院承認串謀販毒罪，女線人求情指與警長相戀，故而犯案，法官重判警長23年10個月，女線人則判囚16年6個月。

綜合港媒報導，女被告王若男（32歲），案發時無業，過往曾有4項刑事紀錄，包括涉及販毒及藏毒罪；男被告許思漢（45歲），案發時為警署警長，已婚，沒有刑事紀錄，曾因表現出色獲時任警務署長曾蔭培嘉許。兩人承認1項串謀販毒罪，控罪指他們於2020年4月27日至5月7日，在香港 非法販運24.6公斤冰毒，市值逾1600萬元。

許在案發時駐守西九龍總區反黑組警署警長，他於2020年4月28日，參與西九龍總區掃毒行動，並在上海街某處所檢獲約300公斤冰毒。惟許其後私自取走部分毒品 。

警方於同年5月6日到帝苑酒店某房搜查，發現140粒藥丸、16萬現金等，另有一個上鎖夾萬。當時王在房內，但沒應警方要求打開夾萬。警方要求酒店職員開鎖後，搜出152克冰毒及一些膠袋。王稱對夾萬內毒品不知情。

警員仍在酒店房搜查期間，許持房卡進入，現場警員搜查後發現許身上藏有兩包實為1957克冰毒的「茶包」，包裝與早前上海街檢獲的毒品相同，另有10萬現金、王的身份證及5部手機。

辯方求情指，女線人王若男出自破碎家庭，自小被遺棄，14歲那年在親母介紹下接觸毒品。她亦因此渴望得到愛及安穩家庭，案發時與許相戀，相信許會與自己組織家庭，所以答應和他犯案。她現深感後悔，十分想念7歲女兒，認為沒能見證女兒長大已是最大懲罰。

據報導，許於1996年加入警隊，2008年升任警長，過往曾獲多項嘉許，辯方形容他有「模範功績」，現在他違反誠信，令警隊蒙羞，不求減輕罪責。許同意若非他的警員身分，根本無法取得涉案毒品，這屬嚴重加刑因素，並望向家人及警隊同事道歉。