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歐盟、外企憂23條 港府：偏見、雙標

記者黃國樑╱綜合報導
香港立法會19日三讀通過基本法23條立法「維護國家安全條例」。（歐新社）
香港立法會19日三讀通過基本法23條立法「維護國家安全條例」。（歐新社）

香港基本法第23條立法19日三讀通過，並將於23日刊憲實施，歐盟理事會隨即發出聲明表達對香港人民權利與自由的擔憂；外國企業高階主管及律師界擔心，企業在香港經營的風險和合規成本將會增加，進而可能降低香港對全球商業界的吸引力，成為香港吸引全球人才的絆腳石。

文匯報報導，香港特區政府律政司副司長張國鈞20日以中國代表團成員身分出席聯合國人權理事會第55屆會議；他在發言時表示，許多國家根據本國國家安全風險和需求制訂國家安全法律，美國至少有21部，英國至少有14部，加拿大至少有9部，新加坡至少有6部。基本法第23條立法完全符合國際法原則和慣例，一些國家和組織的言論無視基本法理和實踐，純屬雙重標準。

駐港公署發言人認為聲明抹黑香港國安條例，表示強烈不滿和堅決反對，並要求歐盟摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，立即停止干涉香港事務和中國內政。

綜合港媒報導，歐盟理事會聲明中認為，23條立法可能加劇對香港基本自由和政治多元化的侵蝕。該法案可能嚴重影響歐盟辦事處、歐盟成員國總領事館，並可能影響在香港的歐盟公民、組織和公司；同時也引發了人們對香港作為國際商業中心的長期吸引力的質疑。

華爾街日報也報導，對於基本法23條，國際商界最關切之處，就是對「國家機密」和「境外干預」的寬泛模糊定義，這與最初公布的公眾諮詢文件幾乎完全相同，也特別令人擔憂。

一名歐洲商會的負責人表示，由於擔心違反「國家秘密」的相關法律，企業在香港進行商業盡職調查時「必須三思而後行」。另一家諮詢機構更直言，他們將不會承接（香港）政府委託的工作，以免可能觸碰到「國家機密」。

數名駐香港的外國商界領袖表示，23條會加劇人們對香港作為全球金融中心吸引力的既定擔憂，成為吸引全球人才的絆腳石。

香港 歐盟 新加坡

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