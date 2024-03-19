港吸客 煙火、無人機五一響頭炮 每月配合節慶避免主題重複

香港政府配合當月節慶活動，力拚旅遊業加速復甦，首期煙火及無人機表演將於5月推出。（中通社）

香港 在疫後恢復正常通關逾一年，今年首兩個月訪港旅客錄得780萬人次，相等於2018年同期的73%，預料今年訪港旅客達4600萬人次，按年增加35%。旅發局今年將採取四大重點策略，包括舉辦和支持國際大型盛事，重頭戲是5月開始，每月也分別舉辦不同主題及設計的煙火和無人機表演。

大公、文匯報報導，旅發局昨舉行傳媒午宴公布新一年工作重點。總幹事程鼎一首先講述香港旅遊業最新情況，指去年訪港旅客達3400萬人次，今年1至2月則錄得780萬人次，內地及東南亞 市場繼續是訪港旅客主要客源，而東南亞旅客人次已恢復至2018年同期的98%，內地和長途旅客亦分別恢復至72%。

程鼎一分析，主題樂園深受東南亞旅客歡迎，有近四分之一東南亞旅客選擇「香港+澳門 聯遊」，隨航空運力持續提升，南韓、台灣地區旅客量比率均上升，長途市場旅客比率亦保持增長。旅發局預計今年旅客平均逗留香港3.2晚，人均消費5800元（港元，下同，約741美元），與2019年相若，但較去年6900元為低。

程鼎一表示，旅發局今年將採取四大重點策略，包括舉辦和支持國際大型盛事，推動盛事旅遊及經濟、拓展多元化旅遊體驗、強化客源市場宣傳，以及提升服務和持續支持旅遊業界，當中旅發局下月將推出廟街第二階段宣傳，包括增添外牆等的布置、進行有新意的宣傳加強氛圍。

程鼎一稱，早前財政預算案提出的每月煙火和無人機表演，將於5月份開始，以配合五一黃金周，表演時間會控制在10分鐘左右，每次煙火成本約100萬元。選址方面則需顧及維港的海事安排，避免封鎖一大片海域，並考慮一些偏離渡海小輪航道的地方去表演。而日後每月的煙火表演都會配合當月的節慶或盛事活動，例如5月有譚公誕、長洲太平清醮、搶包山等，無人機表演和煙火會分開推出，因此每月或多於一場表演，暫時已有幾間機構表明有意贊助。

程鼎一表示，「幻彩詠香江」匯演有望今年內訂立方案，預計在明年上半年推出，目前已有歐洲、澳洲及內地等地的機構聯絡旅發局，表示有興趣研究新匯演的內容，他指「幻彩詠香江」相關設備老化需要維修，亦要與維港兩岸的大廈配合，預計會有新大廈加入匯演。

另據明報報導，香港「藝術三月」連串活動陸續展開，旅遊發展局推出「藝聚香港」，透過宣傳及支持多項國際藝術盛事舉行。旅發局為「俠之大者—金庸百年誕辰紀念．江湖盛滙」及「Art Central」等三個重點藝文活動加入新元素，同時與內地旅行社合推高端酒店連藝術展覽或藝文景區門票的旅遊套票，吸引高消費客群。