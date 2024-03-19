梅西缺陣香港表演賽 Klook購票退款一半 4月12日前須回覆

阿根廷球王梅西（中）2月4日在香港表演賽缺陣， 主辦方Tatler Asia已宣布退款相關注意事項。（中新社）

阿根廷球王梅西 缺陣香港 表演賽，主辦方Tatler Asia昨宣布退回門票一半款項，但持票球迷須於4月12日前回覆。

香港01報導，Tatler Asia昨日公布退票細節，稱透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票的球迷，將收到由Klook發出的電郵通知。持票球迷須於下月12日前回覆，並接受50%門票退款的條款及細則。退款將於截止日期、即4月12日後的30天內處理。

至於從Tatler Asia Limited直接購買門票的人士，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。

明報報導，條款列明，曾向Tatler、Klook或「第三方」投訴或索賠者需撤銷有關程序，並提供文件證明才符退款資格。有曾向消委會及海關投訴的球迷認為有關條款削弱投訴權利，做法麻煩。有議員斥安排荒謬，強行把追究和退款掛鈎，「用退款解決問題」；亦有議員認為退款安排屬商業行為，市民可選擇不接受。

據報導，消委會昨稱，截至昨午5時半共接獲1465宗相關投訴，涉款共1020.6萬元（港元，下同，約130.52萬美元）。該會曾向主辦方提供意見，建議退款安排必須簡易等原則。消委會又稱，該會不屬條款中的「第三方」，投訴人的退款安排不受影響。消委會稱，一般而言，消費者和商戶達成和解協議，將視為解決爭議，各方有義務履行和解條款，例如商戶支付和解金額，以及消費者撤銷投訴或訴訟等。

報導稱，經Klook買了兩張各值1580元門票的球迷張太說，丈夫早前已向消委會及海關投訴。她認為條款剝削投訴權利，要提供撤銷投訴證明才獲退款的做法麻煩，「了解後覺得驚訝，你（Tatler）既然說要退款，為什麼還要這麼麻煩？」

報導指出，大律師胡栢昌認為相關條款寫得較闊，而一般提出的一方會涵蓋更多內容以保障自己，情况不算罕見。他說退款條款類似庭外和解協議，由雙方自願作出，具約束力，提醒若已接受條款者若違約，對方有權追究，包括追回退款等。對於條款設多個禁止後續追究要求，他說條款圍繞索賠，即民事訴訟方面，不會影響海關追究違反《商品說明條例》的刑事調查。大律師靳皓南同指屬正常做法，提醒消費者於確認合約及安排前，均需留意條款。