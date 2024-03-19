曾指導周潤發演技 TVB綠葉王陳狄克76歲逝 作品逾200部
TVB一代綠葉王、有「御用黑幫王」之稱的無線電視資深藝員陳狄克，日前病逝，享壽76歲，加入影視圈半世紀留下逾200部作品。TVB發文悼念，深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。
綜合媒體報導，陳狄克曾為麗的電視服務，1970年代拍攝《中國殺人王》首次擔任男主角，陳狄克1976年離開電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影，至1978年返回香港；1979年獲李家鼎邀請加入TVB當武指，曾為劇集《上海灘》副武術指導，劇中周潤發飾演許文強在咖啡廳外被亂槍射殺一幕就是由他負責設計動作。
由1969年起，陳狄克參演過大大小小，有名無名角色的，都有超過100套電影，其中較為近代的有1987年《A計劃續集》、1991年《表姐，妳玩野！》、2010年《72家租客 》、2011年《我愛HK開心萬歲》。1980年代淡出幕後工作，轉為全職演員，服務至今45年，曾演出逾130套劇集，由於劇中多演反派角色，漸成「御用奸角」。尤其演繹江湖中人更是一絕，是以在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。
拍劇多年的陳狄克已婚並育有一名女兒。1990至1995年間，他曾為了養家而轉行當計程車司機，能放下藝人、明星身分去開計程車，被外界讚美是能屈能伸的大丈夫。
曾多次跟陳狄克合作，私下亦是好友的張雷透露，陳狄克日前在家中感到不適送院，送去醫院之後便離世，現時對方的家人正處理其身後事。他又指陳狄克生前好精神，早幾個月前有同對方見面飲茶，面對好友突然離世，他大感惋惜。
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