曾指導周潤發演技 TVB綠葉王陳狄克76歲逝 作品逾200部

香港資深演員陳狄克15日離世，享壽76歲。（取材自微博）

TVB一代綠葉王、有「御用黑幫王」之稱的無線電視資深藝員陳狄克，日前病逝，享壽76歲，加入影視圈半世紀留下逾200部作品。TVB發文悼念，深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。

綜合媒體報導，陳狄克曾為麗的電視服務，1970年代拍攝《中國殺人王》首次擔任男主角，陳狄克1976年離開電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影，至1978年返回香港 ；1979年獲李家鼎邀請加入TVB當武指，曾為劇集《上海灘》副武術指導，劇中周潤發 飾演許文強在咖啡 廳外被亂槍射殺一幕就是由他負責設計動作。

由1969年起，陳狄克參演過大大小小，有名無名角色的，都有超過100套電影，其中較為近代的有1987年《A計劃續集》、1991年《表姐，妳玩野！》、2010年《72家租客 》、2011年《我愛HK開心萬歲》。1980年代淡出幕後工作，轉為全職演員，服務至今45年，曾演出逾130套劇集，由於劇中多演反派角色，漸成「御用奸角」。尤其演繹江湖中人更是一絕，是以在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。

拍劇多年的陳狄克已婚並育有一名女兒。1990至1995年間，他曾為了養家而轉行當計程車司機，能放下藝人、明星身分去開計程車，被外界讚美是能屈能伸的大丈夫。

曾多次跟陳狄克合作，私下亦是好友的張雷透露，陳狄克日前在家中感到不適送院，送去醫院之後便離世，現時對方的家人正處理其身後事。他又指陳狄克生前好精神，早幾個月前有同對方見面飲茶，面對好友突然離世，他大感惋惜。