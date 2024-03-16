香港立法會衝擊案 12人暴動罪成 藝人王宗堯判6年2個月

香港男星王宗堯。(取材自Instagram)

香港 2019年反送中 運動期間，大批示威者於7月1日衝擊立法會大樓，此前法庭判12名被捕者暴動罪成。今天法庭判處各人入獄4年半至逾6年，當中藝人王宗堯被判囚6年2個月。

綜合香港01及明報報導，控方指，2019年7月1日下午，逾千名示威者在立法會大樓外聚集，他們用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆，警員6次舉起紅旗警告，示威者沒有理會。

報導指，當天晚間近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人離開。3小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞，直至凌晨防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。示威者當天在立法會大樓造成的破壞，致使立法會斥資3600萬港幣（約460萬美元）維修。

報導指出，藝人王宗堯當晚被傳媒拍到曾現身立法會大樓並與示威者對話，警方因他的知名度而認出他。其餘被告亦曾進入或逗留在會議廳範圍。

此案共有14名被告被控暴動罪，包括王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐、泛民主派初選案被告之一的鄒家成及劉穎匡。

此前法庭裁定14名被告中12人暴動罪成，包括上述4人。暴動罪名不成立的包括一名網媒記者，一名香港城市大學編委，他們指自己當時在現場採訪。

法庭今天宣判，12人被判囚54個月至82個月，即約

4年半至6年9個月，當中王宗堯被判囚6年2個月、鄒家成被判囚5年1個月、孫曉嵐被判囚4年8個月、劉穎匡被判囚4年半。

據港媒此前報導，王宗堯在親自撰寫的求情信中，提及自己在40歲前一直視演戲為終身事業，但被捕後「我的人生，相信與很多不同的香港人一樣，停頓了下來」。他感激妻子在他被捕至今的5年間，與他分憂及面對未來受刑責的不確定性，以及覺得愧對父母的養育。

孫曉嵐此前在法庭上求情時，親自陳詞。她說，自己作為熱愛香港的人，投身反修例運動倡議，是自然及義不容辭的事。2019年她正修讀人權法碩士，以為憑一己知識可以守護社會價值。案發日為慶祝政權移交的日子，示威者進入昔日帶來民主的議事廳，探究香港政治問題癥結。

孫曉嵐此前已承認暴動罪，她在陳詞時提到，「我決定認罪是因了解法律條文的字面含義」，她在立法會沒有破壞、基於對他人的重視而沒使用暴力，但仍觸犯「定義寬鬆的暴動罪」，並指「政權眼中真正罪名是對民主、自由、人權的追求」。

她陳詞時又說：「我以公民不服從、非暴力的抵抗策略失敗，換來關注，但沒有更民主自由的香港。」並寄望自己能早日回歸自由，「未來將活在真相中，過光明磊落的生活」。