我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

香港立法會衝擊案 12人暴動罪成 藝人王宗堯判6年2個月

中央社／台北16日電
香港男星王宗堯。(取材自Instagram)
香港男星王宗堯。(取材自Instagram)

香港2019年反送中運動期間，大批示威者於7月1日衝擊立法會大樓，此前法庭判12名被捕者暴動罪成。今天法庭判處各人入獄4年半至逾6年，當中藝人王宗堯被判囚6年2個月。

綜合香港01及明報報導，控方指，2019年7月1日下午，逾千名示威者在立法會大樓外聚集，他們用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆，警員6次舉起紅旗警告，示威者沒有理會。

報導指，當天晚間近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人離開。3小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞，直至凌晨防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。示威者當天在立法會大樓造成的破壞，致使立法會斥資3600萬港幣（約460萬美元）維修。

報導指出，藝人王宗堯當晚被傳媒拍到曾現身立法會大樓並與示威者對話，警方因他的知名度而認出他。其餘被告亦曾進入或逗留在會議廳範圍。

此案共有14名被告被控暴動罪，包括王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐、泛民主派初選案被告之一的鄒家成及劉穎匡。

此前法庭裁定14名被告中12人暴動罪成，包括上述4人。暴動罪名不成立的包括一名網媒記者，一名香港城市大學編委，他們指自己當時在現場採訪。

法庭今天宣判，12人被判囚54個月至82個月，即約

4年半至6年9個月，當中王宗堯被判囚6年2個月、鄒家成被判囚5年1個月、孫曉嵐被判囚4年8個月、劉穎匡被判囚4年半。

據港媒此前報導，王宗堯在親自撰寫的求情信中，提及自己在40歲前一直視演戲為終身事業，但被捕後「我的人生，相信與很多不同的香港人一樣，停頓了下來」。他感激妻子在他被捕至今的5年間，與他分憂及面對未來受刑責的不確定性，以及覺得愧對父母的養育。

孫曉嵐此前在法庭上求情時，親自陳詞。她說，自己作為熱愛香港的人，投身反修例運動倡議，是自然及義不容辭的事。2019年她正修讀人權法碩士，以為憑一己知識可以守護社會價值。案發日為慶祝政權移交的日子，示威者進入昔日帶來民主的議事廳，探究香港政治問題癥結。

孫曉嵐此前已承認暴動罪，她在陳詞時提到，「我決定認罪是因了解法律條文的字面含義」，她在立法會沒有破壞、基於對他人的重視而沒使用暴力，但仍觸犯「定義寬鬆的暴動罪」，並指「政權眼中真正罪名是對民主、自由、人權的追求」。

她陳詞時又說：「我以公民不服從、非暴力的抵抗策略失敗，換來關注，但沒有更民主自由的香港。」並寄望自己能早日回歸自由，「未來將活在真相中，過光明磊落的生活」。

香港 反送中

上一則

央視打假 5萬元聽花酒薄荷提取 梅干扣肉用淋巴肉

延伸閱讀

挺巴示威者 深夜攻入「紐約時報」印刷廠阻出報

挺巴示威者 深夜攻入「紐約時報」印刷廠阻出報
從工地墜落四肢癱瘓 華男獲賠625萬元

從工地墜落四肢癱瘓 華男獲賠625萬元
工地摔傷墜落四肢癱瘓 華人建築工獲625萬賠償

工地摔傷墜落四肢癱瘓 華人建築工獲625萬賠償
江蘇省公安廳大樓失火 張家港市政府大樓被炸

江蘇省公安廳大樓失火 張家港市政府大樓被炸

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜