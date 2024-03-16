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香港大昌食品開業39年28店全關 學者：零售業大勢已去

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

有39年歷史的大昌食品市場將結束營運，28間零售店鋪會全線結業。據了解，公司人事部昨日陸續向員工發出終止雇傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，有關雇員合約將於下月14日工作時間結束後終止。

香港01、明報報導，大昌食品市場高峰時期擁有90間分店目前在香港設有28間分店，提供肉類和海鮮，以及水果和日常食品。

大昌行昨早與員工開會表示，經慎重考慮，決定關閉全線28間食品零售店舖。根據公司向員工發出的終止雇傭合約通知書，員工合約將於下月14日的工作時間結束後終止。作為香港最大的食品及快速消費品分銷商，將繼續為香港市場提供採購、分銷及食品加工等業務。

大昌行亦向「大昌煮意兵團會員計畫」的會員發通知，稱為配合業務發展，將於下月1日終止運作。

有學者認為，香港零售業現時進入「痛苦轉型期」，在港人傾向北上消費及內地訪客消費模式改變等因素下，零售額短期內難返疫前水平。批發及零售界立法會議員邵家輝期望當局盡快恢復及擴大「一簽多行」政策，增加內地訪客來港消費誘因。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，疫前香港零售額月均錄得400多億元（港幣，下同，約逾逾51億美元），惟疫後復常月均只有300多億元，最高峰時期僅360多億元。他認為，零售額難以返回疫前水平，相信有商人情願提早結業，總比承受加租甚至虧損好。

他提到，現時港府推出不同活動期望帶動人流，惟內地客留港時間減少，消費相對低，令零售額「還魂」想法屬一廂情願。他形容現時零售業「大勢已去」，進入「痛苦轉型期」，相信業界隨市場形勢下調價格，才能提升香港對鄰近城市競爭力，但並非短期內會出現。

邵家輝提到，香港零售額三分之二來自本地客、三分之一來自訪港客，而現時不少港人周末選擇北上消費，對本地日用品及食品市場帶來一定挑戰。他認為港府推出不同盛事，期望長遠增加本地客在港消費的誘因。身兼全國政協委員的邵稱，已向中央提案恢復及擴大「一簽多行」，期望港府與內地相關部門盡快協調，相信有助提升內地客來港消費意欲。

香港 港府 零售業

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