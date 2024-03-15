港支聯會拒交資料案 鄒幸彤上訴被駁須即時服刑

支聯會前副主席鄒幸彤與兩名前常委上訴被高等法院駁回，須即時服刑。（路透資料照片）

已解散的香港 支聯會2021年拒應警方國安處要求，提交成立以來職員名單、活動及收支紀錄等資料，時任副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，判囚4個半月。3人就定罪及刑期上訴，被高等法院駁回，須即時入獄服刑。上訴方代表大律師表明3人會上訴至終審法院。

綜合香港01、明報報導，法官黎婉姫在判詞中指，認同原審裁判官指「外國代理人」並非控罪元素，控方毋須舉證，所以要求警方發出通知書前，要舉證至刑事標準證明涉案組織屬外國或台灣政治組織實屬無理，認為控方毋須舉證證明任何人或組織包括支聯會為「外國代理人」。

法官指被告從一開始就堅定犯案拒交資料，並一同行事，舉行記者會並向警方發公開信，認為刑期並無明顯過重，駁回刑期上訴。

本案是國安法實施細則的首宗刑事上訴案。法官黎婉姫昨宣判後，上訴方大律師黃俊嘉稱擬上訴至終院，向黎官申請終院上訴的許可證明，並為鄧岳君及徐漢光申請保釋候訴。律政司助理刑事檢控專員張卓勤指，上訴方尚未說明要終院釐清的法律觀點，毋須處理擔保。

黎官表示，原訟庭無權批出終極上訴許可，如雙方有進一步情况，可通知法庭。散庭後鄧及徐被押返囚室，正還押的鄒幸彤高呼「欲加之罪，何患無辭」。

本案源於警方國安處2021年8月以懷疑支聯會是「外國代理人」為由，按國安法實施細則向支聯會常委發通知書，索取支聯會的財政資料等。黎官反駁上訴方論點，裁定上訴人沒向警方提供資料，案件維持原判。

上訴方早前爭拗警方通知書不合法，黎官表示上訴人有充分機會質疑合法性，例如徐漢光在提交資料的限期前申請司法覆核許可，卻沒繼續訴訟，並非無機會挑戰通知書效力。黎官強調國家安全相當重要，實施細則旨在為國安法生效提供有效的行政程序，警方要求可疑的外國及台灣組織代理人提供資料，應迅速執行措施。