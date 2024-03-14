李宇軒首度作證 黎智英曾為團隊墊支64萬美元廣告費

李宇軒。（視頻截圖）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 被控違反國安法的案件昨天續審，控方首次傳召「12港人案」的前「香港故事」成員李宇軒出庭作證，他也是第4位從犯證人，他稱律師助理陳梓華曾向他提供金錢，在國際登報宣傳香港示威。在案中被控方點名為黎智英「共謀」的四人及其他身處外國的政界人士發表影片，譴責李據報受酷刑，被逼成為證人。

綜合商業電台等港媒報導， 李宇軒在庭上供述，他是於2019年6月認識同案被告陳梓華。同月底，「G20」峰會舉行時，他與陳梓華在內的一群香港市民在Telegram上討論發起「全球登報計畫」。

李宇軒指出，當時他們團隊籌獲700萬元（港幣，下同，約89.4萬美元），由於李宇軒的收款帳戶被凍結要再轉帳處理，但廣告要趕在「G20」會議召開前刊登，需要有人墊支廣告費，他當時用光自己300多萬的積蓄仍不夠支付，其後陳梓華以「T」身分私下向他聯絡，稱「他那邊的人墊支」，可動用約500萬元（約63.9萬美元）。李宇軒指，當時並不知道陳梓華的身份，只知道有兩間公司曾代他付錢。

控方展示G20登報單據，列出在英國、美國、日本等13個國家，合共的廣告費用約602萬元，扣除其餘服務費後，眾籌金額餘下約15萬。

在國安法實施後，2020年8月李宇軒與另外11人試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警截獲，2021年3月李宇軒等人在深圳服刑期滿後被移交香港警方，李隨即被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；同年8月，李宇軒和陳梓華認罪。

法院在審訊黎智英案初期，控方曾在開案陳辭中提及李宇軒與他人成立「重光團隊」，以團隊名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國和香港，而黎智英是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。黎案開審至昨天進入第44天，他否認全部控罪。

另據美國之音報導，李宇軒據報在深圳關押期間受到酷刑，而在李宇軒出庭作供之際，在案中被控方點名為黎智英「共謀」的四人以及其他身處外國的政界人士發表影片，譴責針對李據報受到的酷刑，及他被強逼成為證人。

英國御用大律師甘迺迪女男爵(Baroness Helena Kennedy KC)指，華盛頓郵報 取得的證據指李宇軒在中國被扣留期間遭到酷刑，而法庭不應該依靠懷疑經酷刑取得的證供。