粵產電影、動漫 背靠香港影視專業力量

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「粵產」電影在港遞出新名片。昨日，廣東在「香港 國際影視展」發布10部重磅作品，向海內外傳遞廣東影視製作的創新實力。借助不斷落戶大灣區的影視頭部製作公司，將更多類型化商業電影引到廣東立項。

文匯報報導，不管是主旋律商業大片做主打，還是各類題材的同步開採，抑或是五年磨一劍的「國漫IP」，這背後都有香港影視專業力量做支撐。

廣東省委宣傳部常務副部長、省電影局局長崔朝陽致辭時透露，為構建良好的影視生態，2023年廣東設立文藝精品創作扶持專項資金，每年重點支持2部精品電影創作，每部最高可扶持2000萬元（人民幣，下同，約278.4萬美元）；也同步制定電影項目資助獎勵標準，對電影全產業鏈各領域進行扶持獎勵。

廣東此次發布的10部電影片單，可以看到保利影業、博納影業、華誼兄弟、珠影集團等頭部影視企業積極挖掘塑造粵產電影的決心，這些影視作品中，香港電影人也成為生產製作的重要一環。在發布會現場，導演劉偉強、王晶、陳嘉上、林德祿等都為各自監製和導演的電影站台。可以說，廣東在「合拍片」的賽道裡，香港電影人的專業生產力依然強勁。

王晶監製的「澳門 行動」，作為澳門回歸祖國25周年的獻禮片，對於主旋律題材的創作，王晶笑說，聽過澳門很多的故事，也期待能在這部片裡貢獻港產片擅長的娛樂性，把一些嚴肅正經的題材，處理得有笑點，有淚點。

連續多年跟隨廣東館一起赴港參展，詠聲動漫 電影事業部總經理黃龍認為，香港是內地動漫企業與國際市場接軌的重要窗口。每年和來自東南亞各國、法國、匈牙利、西班牙、美國等海外客戶相聚香港，各自「朋友圈」穩步拓展時，簽約合作的協議也在翻出新篇章。