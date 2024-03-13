在港養1毛孩花8.6萬美元 醫療保健占3成

隨著社會風氣轉變，越來越多家庭傾向選擇養育毛孩而非生兒育女，不過養大一隻毛孩的花費亦不容小覷。

大公、文匯報報導，調查顯示，有投保寵物保險 的飼主，養育一隻毛孩要花費68萬元（港幣，下同，約8.6萬美元），而平均每名飼主（包括無投保寵物保險）的「養育費」亦達49萬元。寵物醫療保健費用不菲，合計占所有開支近三成，例如治療癌症 平均花費約4.4萬元。

虛擬保險One Degree委託調查機構進行寵物主人消費調查，於2月在網上訪問526名飼養貓狗人士。綜合所有受訪飼主回覆，每月於寵物身上花費1000至4999元為大多數，錄得53.4%；1000元以下及1萬元以上的分別占23.2%和7.4%。調查以每名飼主平均飼養1.4隻寵物計算，每名飼主的消費達70萬元；若以有為寵物投保的飼主平均飼養1.5隻寵物計算，消費更高達102萬元。

在平均消費102萬元中，顯示最大消費項目是寵物糧食及零食，占19.4%；其次是獸醫診金及醫藥費，占17.2%；第三是與寵物健康相關的健康檢查及牙齒保健，占 9.8%；寵物保險則占8.7%。以此計算，飼主每年花費在寵物的醫療、檢查、保健及保險項目中，平均每年就超過36萬元。

One Degree副行政總裁周美華表示，飼主對於寵物不再是過往「天生天養」的態度，對其起居飲食、醫療及保健都相當重視，除了在寵物不適時帶其往獸醫診所就醫外，亦會定期帶寵物檢查身體，並為其投保寵物保險，將其視為家人一般疼愛。

另一項值得留意的是，受訪飼主普遍認為，會造成高昂醫療費用的疾病或意外，分別為癌症和腎病的醫療開支，據受訪者經驗及估計，治療癌症平均需要花費約4.4萬元，治療慢性腎衰竭平均花費約2.7萬元。

周美華指出，飼主對於寵物醫療開支的預算 存在較大落差，以較為常見的寵物誤食異物為例，受訪者估計醫療開支平均為1萬100元，但根據One Degree內部理賠數據，誤食異物而導致的腸阻塞總醫療開支高達6萬2208元。她指出，寵物保險可以在寵物不幸患病或遭遇意外時，協助寵物主人減輕醫療開支所造成的負擔，令其不至於失去預算。