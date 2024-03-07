港擬禁社媒？彭博誤報 港府譴責：危言聳聽引恐慌

彭博6日中三則新聞標題指香港應屏蔽Telegram、Singal及Facebook和YouTube，內容則表示是公眾意見。（取材自X平台）

彭博6日報導中誤導公眾以為基本法第23條立法後會禁止Facebook、 YouTube 、Telegram、Signal等社交平台，香港 律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強昨日在立法會聯席會議上強調，港府 絕對無任何意圖禁制任何社交平台，並批評散播這樣的言論是危言聳聽、唯恐天下不亂，希望市民看清這是假新聞、假消息，是有意誤導、恐嚇市民。港府也在傍晚發表聲明強烈譴責。

香港01報導，彭博6日中午三則新聞標題指香港應屏蔽Telegram、Singal及Facebook和YouTube。內容講述23條立法諮詢結果的部分公眾意見，該些意見稍後在基本法23條立法諮詢結果文件中公開，包括：「建議將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」、「Telegram, signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，並具有統領行動，發布煽動消息等性質；23條應禁止相關通訊軟件在香港使用。」

另據明報報導，律政司長林定國6日下午在立法會會議上稱，「可斬釘截鐵地說絕無任何意圖禁制任何社交媒體」。保安局長鄧炳強期望，彭博看到港府澄清後會自行修正「假新聞」，稱「否則只有進一步令公信力流失」。

據報導，彭博發言人昨晚回應稱公司昨午刊出兩則標題，誤將公眾的意見當作為港府就基本法23條的建議，指有關標題是錯誤發布，已在首次發布後10分鐘內更正。

報導稱，立法會昨天舉行聯席會議，新民黨葉劉淑儀提到，彭博中午的報導刊出後，接到很多恐慌性的回應，有人指其子女和優才均不會赴港了，故要求港府澄清及與彭博理論。

報導引述林定國表示，港府不會阻止一個工具存在，23條立法是要針對有人利用、濫用或誤用這工具散播危害國安言論，指明是針對內容及發布的人，而非媒體。

報導指出，港府昨晚發聲明，指對錯誤報導產生誤解和恐慌表示強烈不滿和譴責，重申並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在港運作。