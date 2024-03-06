港撤辣內地看樓增10倍 租金回報率高 狂吸50團南下

香港樓市全面撤辣，內地客看房增加超過10倍。（中新社）

特區政府對樓市全面「撤辣」，除激活近日港人買樓意願，帶動一二手成交大增外，還引起大灣區內地居民的注意。深圳中原近日已組織30多團客戶預約來港看樓，並且成交多宗。美聯物業華南分部也表示，前來諮詢到香港 買樓的內地客暴增10多倍，上周末已經安排近20團客戶南下看樓。

兩代理行均預計，未來幾周內地客赴港買樓將迎來小高峰。但有專家提醒，內地設有外匯管制，買家要留意大額資金出境問題。

大公、文匯報報導，香港最近取消已實行14年的樓市「三項辣稅」，包括買家印花稅、新住宅印花稅及額外印花稅。此次「撤辣」不僅令港人高度關注，更引發蝴蝶效應，因深圳、廣州等眾多內地城市樓價下跌，A股波動大，許多內地客紛紛看好香港這一波新機遇。

配合香港的「新投資 移民」計畫，加上香港的租金 回報普遍較內地高逾倍，在一些港資地產中介的引領下，紛紛赴港看樓和買樓；目前內地客前往香港買樓的，以投資客居多，用於收租和期望未來升值。

據報導，中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫表示，香港「撤辣」前，中原城市領先指數（CCL）顯示，香港樓價較最高峰時下跌了近24%，全面「撤辣」令非香港買家入市成本大幅下降，而公司有關赴港買樓的諮詢量近日多了4倍，已經有30多團客戶預約赴港看樓。

報導指出，談到這批內地客到香港買樓目的時，鄭叔倫稱初期是高才通、優才計畫、移民、留學等家庭的剛需購買，現在則擴展至投資客，他們因為深圳樓價下跌不敢買，香港樓價又有上升的機會，容易出租，租金回報率更大幅高過深圳，興趣比較大。他相信在內地大量資金推動下，香港許多樓盤的樓價將會穩中有升。

美聯物業華南戰略董事總經理江少傑表示，14年前香港推出「辣招」，是因為當時內地客把香港樓價炒得特別高，漲得太快，現在「撤辣」後，內地客重來，相信隨着時間推移，對香港樓市肯定是有非常明顯的影響。上周末公司已安排近20團客戶來香港看樓，由於內地客戶資金調動需要時間，預計在未來幾周香港樓市將迎來成交小高峰。

上周撤辣後，購買力湧入市場。綜合市場消息及一手成交紀錄冊，過去七天，一手成交超過800宗，甚至出現多宗大手掃貨。其中恒地（00012）鰂魚涌THE HOLBORN昨日售出24伙，盛傳一組買家狂掃9伙，由於有關成交仍未上載一手成交紀錄冊，市場估計成交金額最少涉4500萬港元（約575萬美元）。若成交金額計，撤辣後最貴重的大手掃貨，暫為新地九龍站天璽的兩伙，涉資1.3億港元（約1661.5萬美元）。