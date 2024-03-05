港財爺：不容許樓價飛升 3年後扭虧 港府掌控土地供應

香港樓市撤辣促成樓價飆升，財政司長陳茂波表示，未來會確保房屋供應充足，市民不再捱樓價急升苦況，不再容許樓價飛升。（中通社）

香港 樓市「撤辣」，市場有聲音指港府 失去對樓市主導權，令樓價飆升。財政司長陳茂波昨表示，2007至2016年期間香港樓價上升兩倍，這是由於當時港府停止造地、基建投入不足，導致土地供應不足，惟今時今日港府不再容許樓價飛升，經過幾年努力造地已有「底氣」，一定會掌握土地供應權，確保目前和未來幾年房屋供應充足，市民不再捱樓價急升苦況。

大公、文匯報報導，陳茂波解釋，當年引入辣招，是由於房屋供求失衡，加上很多境外人士赴港置業。在經過幾年努力後，目前土地和房屋供應充足，料未來3至4年，一手樓潛在供應11萬伙，有需要時可以加碼。令港府有底氣移除辣招，讓市場恢復正常，並樂見住宅市場平穩健康發展。

他預料，撤辣後會有業主放售物業，市場供應增多，對整體樓市是好事，但樓價上落受多種因素影響，包括供求、息口及經濟狀況等，港府會因時制宜、採取適當措施。

對於交椅洲人工島填海工程推遲，陳茂波稱，不會影響土地及房屋供應，過去一段時間，有長期基金及財團聯絡港府，表明有興趣包辦填海項目，當局會從長計議，仔細評估不同財務方案，確保港府掌握土地主導權。

陳茂波強調，不論市場如何，港府要繼續造地，亦不一定要即時賣出，可以成為土地儲備，當市場熾熱時可推出土地，掌控權在港府手上。

另據明報報導，新一份財政預算 案預計，撇除發債收入，港府將連續3年錄得赤字。前財政司長曾俊華日前稱，香港已步入結構財赤年代，憂需借貸度日。財政司長陳茂波昨回應稱，港府預計經營帳戶及綜合帳戶分別在2年及3年後恢復收支平衡，市民毋須擔心出現結構財赤，又重申發債不會用作支付港府經常開支。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，結構財赤即連續數年在經濟增長下仍錄得財赤，預算案推算未來幾年經濟均有增長，他形容現時內地政治環境是「壁壘分明」 ，亦影響外資流入香港支援發展產業，認為除非「國策」有改變，香港可撇除政治因素重新吸引外資，否則結構財赤「可能永遠持續」。