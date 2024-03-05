美支付商PayCargo 亞洲首個辦事處落腳香港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際巨企以實際行動，對香港 前景投下信心一票，香港領先物流樞紐地位吸引美國多模式支付網絡公司開設亞洲首個地區辦事處，國際物流支付領先平台PayCargo決定委任快易通 為PayCargo在香港獨家營運商，負責該平台的本地交易。

大公報報導，PayCargo亞洲區商務總監羅日昇表示，選擇亞洲首站時，曾考慮新加坡 等多個城市，但因為香港是全球最大航空貨運樞紐，跨國企業匯集，且法制與金融業完善，總體營商環境良好，故選擇香港作為進軍亞洲市場之首站。

PayCargo是全球最大物流供應商網絡的領先網上支付平台，自2009年起開始營運以來，已經與超過5000多家物流供應商合作，涵蓋了海運、空運、鐵路、貨車運輸和倉儲等多個類別，共同開發了業內最大的供應商網絡。羅日昇表示，PayCargo將為香港物流業引進可靠的支付解決方案，縮短物流的工序和提貨時間，而其策略夥伴快易通為PayCargo進軍香港市場發揮關鍵作用。

談及落戶香港的原因，羅日昇形容，香港優勢眾多，擁有開放的營商環境和健全法制，可以在這裏安全和有效地營運，加上香港是國際金融中心，銀行基礎設施成熟，這些都是物流業界在提供支付解決方案時需要的關鍵元素。他又說，該公司將善用香港作為全球最大航空貨運樞紐，貫通全球貿易網絡的優勢，為客戶提供更優質服務，鞏固公司在全球供應鏈的實力。

他透露，集團目標擴展業務至超過140個地區，但目前未決定亞洲總部的地點，如果香港能提供發展和擴展業務的機會，公司願意繼續在港投資。另外，他透露，自2020年以來，已獲融資金額約2.9億美元，目前財務狀況健康。

同時，國泰貨運站成為香港首個引進B2B電子支付解決方案的貨運站，為提取進口貨物提供安全、便捷及高效的數碼支付方式。國泰貨運站常務總裁華馬克表示，很高興PayCargo能成為國泰的電子支付解決方案合作平台，為貨運代理商及其空運代理提供更方便的選擇。這標誌着國泰在貨運站採用電子空運提單（eAWB）和引出電子提貨物單（eSRF）後，數碼化進新里程。