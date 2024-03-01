港23條立法諮詢「逾98%支持」 意見書1.3萬少2002年8成

23條立法諮詢期結束，香港保安局說收到意見逾9成8表支持。圖為特首李家超日前出席龍年第一個行政會議前會見傳媒。（中通社）

為期1個月的香港 基本法23條立法（國安條款）公眾諮詢結束，香港保安局說收到意見逾9成8表支持，但收到93份反對意見，其中逾10份來自境外反華組織及潛逃者。律政司說會盡快敲定「維護國家安全條例」草案，提交立法會審議。相對2002年共3個月的諮詢，當時港府 收到逾10萬份意見書，今次較當年銳減8成6。

香港基本法23條內容是要求香港就國安本地立法。在香港主權移交20多年來，圍繞這一立法香港社會續有爭議。港府向立法會提交基本法23條立法公眾諮詢文件，於1月30日展開公眾諮詢，2月29日結束。

港府保安局說，在諮詢期共籌辦近30場諮詢會，約3000人次參與，收到超過1萬3000份意見，當中98.64%表示支持及提出正面意見，反對的有93份，當中有超過10份是來自境外反華組織或潛逃外國的人。

港府保安局發言人稱，結果顯示立法建議獲大部分巿民支持。律政司長林定國說，會全速整合諮詢結果向立法會匯報，盡快敲定「維護國家安全條例」草案，提交立法會審議。

香港大律師公會2月28日才向港府提交就23條立法的書面意見書，同意港府應履行憲制責任，自行就23條立法，禁止普遍被認為對國家安全造成重大威脅的罪行。

大律師公會昨召開記者會說，有關立法的罪行中，特別是新增的概念及罪名定義要清晰，以免市民誤墜法網，條例亦應提供恰當的豁免或抗辯理由，例如在諮詢文件涉及「竊取國家祕密」罪中，公會建議可加入「公眾利益」作抗辯理由。

香港新聞組／香港1日電

明報報導，基本法23條立法建議保留煽動罪及引入境外干預等罪。大律師公會向港府提交意見書，建議收窄「煽動意圖」及「境外勢力」定義，包括仿效其他普通法地區，加入煽動暴力意圖。大律師公會主席杜淦堃表示，同意特區有憲制責任立法，同時維護國安與保障人權相輔相成，缺一不可，立法時定義清晰。公會也建議草案仿效類似「港區國安法 」第4及第5條，加入保障人權及法治條文。

此外，港澳辦夏寶龍前天完成在香港考察，分析稱，夏寶龍在基本法23條立法諮詢期訪港，但沒有高調談及23條立法及政治，相信是為避免嚇怕港人及外資。