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港23條諮詢結束 歐商會：境外干預定義含糊

香港新聞組／香港29日電
港澳辦主任夏寶龍（前排中）28日結束在香港為期7天的考察調研，返回內地；圖為夏實地考察深圳灣口岸。（中新社）
港澳辦主任夏寶龍（前排中）28日結束在香港為期7天的考察調研，返回內地；圖為夏實地考察深圳灣口岸。（中新社）

為期約一個月的「基本法」23條立法諮詢昨天結束，香港特首李家超表示，絕大部分意見支持政府盡快完成23條立法。香港歐洲商務協會稱，認同香港有憲制責任推行立法，同時部分會員關注「國家祕密」及「境外干預」等概念定義含糊，呼籲政府草擬法案時提高法例清晰度。

明報報導，香港外國記者會同樣關注多個控罪定義及涵蓋範圍太廣泛，或影響記者正常工作，促請港府在國家機密罪、煽動意圖、隱匿叛國及境外干預罪加入公眾利益辯護。

據報導，歐洲商會稱，香港在「基本法」23條下有義務實行國家安全法律，新法落實會被視為一國兩制框架的里程碑。商會留意到諮詢文件強調依法保障法治及人權自由，提醒兩者是香港作為自由市場及國際金融中心的基礎。

報導稱，政府昨未披露收到的意見總數，李家超昨稱，絕大部分意見支持政府盡快完成23條立法，保安局分析意見後會向立法會匯報。保安局長鄧炳強在社交網站感謝社會意見，並標註「繼續迎難而上」。

而基本法委員會前副主任譚惠珠接受中新社訪問稱，英國、美國、澳洲等有叛國及相關罪行，還有涉及外部干預的罪行，又說英國、美國等亦有竊取國家機密和間諜罪行。她又稱23條應和「港區國安法」互補，形容是一套「組合拳」，以全方位有效維護國家安全。

另外，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天結束七日訪港行程，昨早先到中聯辦，下午考察深圳灣口岸後離港。陪同夏寶龍考察的李家超其後會見傳媒稱，夏寶龍提出經濟方面三個重點，包括：一、肯定特區政府的工作；二、要堅定發展信心，夏寶龍用事實和數據證明香港強勁的核心競爭力，形容香港發展前景「不是誰想唱衰，就唱衰得到」。李稱夏寶龍強調，港府會保護財產和投資，支持港府依「基本法」及兩條國際人權公約，保障市民享有的自由及權利。第三點是中央全力支持香港發展，夏稱中央會陸續推出惠港政策。

香港中文大學社會學榮休講座教授、中國全國港澳研究會顧問劉兆佳在大公報撰文，指夏寶龍此行傳達了幾個重要訊息，其中之一是意味著「中央對香港特區的全面管治權的行使進入實處」。

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