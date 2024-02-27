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港酒店春節業績達疫前 與澳拓「聯線同遊」

香港新聞組／香港27日電
內地赴港澳自由行城市下月6日起新增西安和青島，香港零售及餐飲界人士26日表示，相信將增加過夜旅客，帶動香港旅遊業及夜市。（中通社）
內地赴港澳自由行城市下月6日起新增西安和青島，香港零售及餐飲界人士26日表示，相信將增加過夜旅客，帶動香港旅遊業及夜市。（中通社）

龍年新春，港澳特區政府聯動各界舉辦多彩繽紛的特色活動，令港澳成為內地遊客出境遊首選。數據顯示，今年澳門春節假期客況勝預期，赴澳日均旅客同比攀升1.6倍，並恢復近2019年春節黃金周日均水平。

大公、文匯報報導，為了進一步吸引客源，澳門旅遊局將與香港業界拓展「聯線同遊」，並推出多項措施。例如推出「賞飛澳門」車船優惠活動，及藉著澳門特別行政區成立25周年契機，送出25萬份旅遊好禮。

國務院近日批准增加西安及青島為內地赴港澳個人遊城市之際，香港酒店業亦迎來利好消息，香港酒店業亦迎來利好消息，農曆新年業績已回復至2019年疫情前水平。香港酒店業協會昨公布，在剛過去為期8天的農曆新年黃金周，香港的酒店客房平均入住率高達93.4%，每日平均房價更達1715港元（約219.2美元）。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨表示，西安及青島的旅客一般要乘飛機到港，相信屬「過夜客」，有助帶動香港經濟。

相關數據顯示，在入澳旅客人次同比上升近4倍的帶動下，去年旅客總消費（不包括博彩業）同比增加近3倍，其中留宿旅客消費同比增幅亦達3倍，旅客人均消費較2019年上升逾55%。

在澳門經營食肆的李先生表示，去年以來客流逐步反彈，生意額倍增。「今年新春假期的生意較去年同比上升四至五倍，比疫情前更好。」也有藥妝店員工表示，新春假期客量顯著增加，生意回復至疫情前80%左右。

據澳門旅遊局數據顯示，今年內地8天春節黃金周入澳旅客接近136萬人次，並於年初三創下有單日統計以來的第二高紀錄；日均接近17萬人次，同比上升超1.6倍。其中，內地日均旅客量為12.9萬人次，已超出2019年同期，恢復比率為101.3%；香港及國際市場日均旅客量分別約3.2萬及6600人次，恢復至2019年同期的97.8%及78.5%。

另據明報報導，謝邱安儀昨稱，西安及青島的旅客與內地其他城市「都是希望體驗式旅遊，打打卡，食、玩，購物是順便，不是主流目的」相信今次不會即時帶來很大效果，熱切程度「不要想得太誇張」，但相信長遠會帶來幫助。

香港 澳門 疫情

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