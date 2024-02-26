港重振旅業 維港煙花擬月月放 各界盼財案續推盛事經濟

香港新財政預算案28日出爐。（中通社）

港府財政預算 案28日將出爐，據悉，會有重點措施支援旅遊業發展，增加旅客來港意欲和新鮮感，包括計畫每月在維港舉行煙花施放和無人機表演。

綜合媒體報導，香港 財政司司長陳茂波昨日在網誌預告新一份預算案的封面為「晨曦色」，表示是反映對未來一年的期盼，並預期香港背靠國家下，今年經濟會逐步改善，但直言特區政府面對財赤問題，故運用公共資源時需要聚焦和有效益。

多名飲食業、旅遊業及零售業 界人士昨日表示，期望新一份預算案提出一系列有關振興旅遊及零售業的建議，包括繼續推動盛事經濟、為旅客提供更多優惠政策及減免中小企的租金等。針對社會上最缺乏資金支援的基層，有社福界及立法會議員則希望探討財政預算案如何惠及低收入人群，期望政府精準扶貧，精準「派糖」。

農年新年長假期，訪港旅客共143萬人次，其中約125.5萬人次是內地客，超越2018年。不過，香港旅遊景點不時被指欠新意，加上疫後旅客消費模式改變，令「回頭客」減少。消息透露，預算案會提出多項措施力谷旅遊業，包括委託旅遊發展局舉辦主題式活動，按不同季節、內容吸引不同客群，例如城市漫步、夜跑、踩單車等，以豐富旅客體驗，探索香港不同面貌。

以往硬銷香港餐廳、景點未必再奏效，旅客現時更追求深度、文化體驗，這些活動有助增加新鮮感，舉例可透過YouTuber或網路紅人宣傳，帶動相關群組注意，例如喜歡越野跑者，看過宣傳可能對來港跑步和旅行有興趣。

另一重點措施是計畫每月在維港上空舉行煙花和無人機表演，按不同節目呈現不同主題，涉款數億港元開支，由旅發局負責。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，香港需要繼續重塑盛事之都的城市形象，照顧不同旅客需要。由於多數旅客都是「食買玩」，需要加入新活動及一些傳統節慶活動，以助鞏固旅客數目。

疫後零售業的巿道仍未完全恢復，立法會批發及零售界議員邵家輝認為，目前香港接近全民就業，相信經濟狀況對市民影響相對較小。但他亦認為不少巿民北上消費，商戶的生意受到影響，期望財政預算案能夠在牌照費和租金等方面支援業界。