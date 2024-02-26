食材漲+禁塑令 港「窮人恩物」兩餸飯漲價1至5元

過去一年食材價格大漲，兩餸飯店也忍不住喊漲了。（取材自臉書）

農曆新年假期完結，又是百業加價的時候，而飲食業率先加價的卻是有窮人恩物之稱的兩餸飯。據了解，大部分兩餸飯店都已加價，加幅由1元至5元（港元，下同，約0.64美元）不等。當然亦有個別小店維持原價，兩餸飯僅賣27元。業界人士指，在食材價格過去一年大漲和4月下旬將實施禁用塑膠餐具雙重打擊下，為了生存，唯有加價。

大公、文匯報報導，農曆年後不少兩餸飯店重新開市後，熟客察覺到兩餸飯、三餸飯都加了價，平均加幅由1元至5元不等。

以平價取勝的兩餸飯店加價較大因素是環保署將於4月22日開始禁止在本地銷售特定種類的即棄膠餐具，並禁止餐飲處所向顧客提供這些餐具。對此，油麻地人氣兩餸飯店權發小廚早在去年第三季就轉用環保外賣餐盒，負責人吳太表示，環保餐盒每個1.8元，較每個0.7元發泡膠盒貴超過一倍。現時該店的塑膠刀叉、杯、飲管會繼續用到新例生效前一日，之後就會轉用紙製餐具。

吳太稱：「改用環保餐具成本增加兩三毫對較高價飲食的百分比不是很多，但兩三毫對我們兩餸飯百分比就很大。」

農曆年假後，權發小廚暫未加入加價行列，現時該店兩餸飯仍售40元，三餸飯則售50元。而權發小廚去年7月底在佐敦增開新店後，最新宣布將在官塘成業街再開多一間新店，面積3309平方呎，月租逾20萬元。該店老闆吳偉權表示，價格方面，新店兩餸和三餸飯等價錢亦將維持不變。

至於已加價的兩餸飯店包括旺角喜洋洋，兩餸飯加價2元，由35元加至37元；灣仔添飯餸及楚留香兩餸飯加幅最大，加價5元，至35元。全港開設逾20間連鎖加盟店的大埔廣福岱民兩餸飯由25元加至28元，加價3元；官塘三餸一湯兩餸飯加價2元，至32元；九龍城泰風情泰式兩餸飯加價1元，至37元。

另外，新界區人氣兩餸飯店的大埔玲瓏巧點功房店主王先生表示，該店的兩餸飯加價後售37元，三餸飯售41元，加幅同為2元。不過，他強調，晚上7點後該店食客仍然可以由兩餸飯免費升級到三餸飯。

至於年初二已率先開市的將軍澳景林街巿加飯堂則沒有加價，兩餸飯仍售27元，是少數售價低於30元的兩餸飯店。另位於灣仔駱克道的潮香園及味龍兩餸飯都無加價，兩家店兩餸飯照舊售36元，連紙包飲品。深水埗和土瓜灣的三多美食亦未見加價。