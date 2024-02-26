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59歲港男深圳玩直立板墜海 漂15公里回西貢 歷20小時僅輕傷

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名香港男子前天在深圳鹽田海面玩俗稱「直立板」的站立式獨木舟意外墜海，向深圳海警報案求助。事隔近20小時，男子漂流超過15公里到西貢高流灣自行上岸報警，被送往將軍澳醫院治理。

大公、文匯報報導，上演「大海漂流記」大難不死的59歲張姓男子，報稱任職電腦管理員，居住黃大仙區。他獲送醫院時全程清醒，經初步檢查，身體無大礙，但仍需留醫觀察。另外由於他被發現時身上無身分證物文件，家人要到醫院協助其確認身分。

據悉，事發於前日下午，張姓男子在深圳鹽田至梅沙一帶海面玩水上直立板期間，疑意外墜海無力划回岸邊，隨水漂流。下午約4時致電深圳海警報案求助，又透過微信發送訊息告知同在深圳的妻子，其後便失去聯絡。

深圳海警接報後即展開搜索，惜無發現，亦不排除男子已漂流到香港水域，遂在下午6時52分通報香港警方。香港水警隨後奉召由晚上7時左右開始，通宵在大鵬灣一帶搜索，至近午夜警方再接獲失蹤男子在香港的34歲兒子報案，聲稱一直無法打通父親的手機聯繫。

香港警方隨即展開跨部門搜救行動，由昨日凌晨1時30分起，要求政府飛行服務隊直升機協助空中搜索，另有水警輪在東平洲沿海一帶搜索，但至天光仍無發現。

直至昨日早上11時52分，警方突然接獲張姓男子報警，聲稱已在西貢高流灣上岸，並向居民借用電話求助。警方隨即派員到場，證實事主除胃痛、嘴腫、下巴及雙膝擦傷外，並無大礙，遂用水警輪載他到黃石碼頭，再由救護車轉送將軍澳醫院治理。

據悉，由男子失蹤地點鹽田到他上岸報警的地點高流灣，直線距離已達15公里，期間在海中漂流時間長達20小時。根據天文台資料顯示，塔門一帶前晚至昨天普遍吹北風，而香港海域水溫不足20度。所幸事發期間天氣不算十分寒冷，海面風浪亦不算大，否則後果不堪設想。

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