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呈17封求情信 港藝人王宗堯：被捕人生停頓

香港新聞組／香港22日電
藝人王宗堯（右）早前被裁定暴動罪成，他與另7名被告21日在西九龍法院求情。（路透資料照片）
藝人王宗堯（右）早前被裁定暴動罪成，他與另7名被告21日在西九龍法院求情。（路透資料照片）

香港藝人王宗堯涉及2019年7月1日示威占領立法會大樓，早前被裁定暴動罪成，辯方21日在西九龍法院求情時，呈上英華書院前校長鄭鈞傑、歌手陳詩慧等人的17封求情信，建議量刑監禁3至4年。另外王宗堯親撰求情信，稱日後「仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人」；王續還押至3月16日判刑。

綜合香港媒體報導，王宗堯當天穿軍綠色風衣出庭應訊，精神尚可，開庭時不時望向旁聽席。辯方其後呈上17封求情信，分別由王的新婚妻子、太平紳士許智銘、音樂人陳詩慧、英華書院前校長等撰寫。他們分別指王自小家境不俗，但為人敦厚、富有同情心、熱愛和平，疫情時曾自掏腰包購買防疫物資予香港市民及非洲民眾。

王宗堯自撰的求情信則提及，他過去一直將表演視為終生事業，卻於40歲時停頓了下來，同時擔心日後未能好好照顧年紀漸大的父母，自覺「愧對了他們栽培同愛育之恩」。信中最後稱：「我相信，無論這次的刑期有多重，在負上這次社會責任之後，我仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人」，寄語香港「會走得更好，會走得更遠」。

法庭21日處理求情的8名被告包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、潘浩超(34歲）、王宗堯（40歲，藝人）、劉穎匡（30歲）、吳志勇（26歲）、范俊文（31歲）、林錦均（25歲）及鄒家成（26歲）。其中潘浩超、劉穎匡、鄒家成及范俊文，早前承認一項暴動罪。王宗堯和吳志勇則承認逗留會議廳範圍罪，經審訊後與何俊諺、林錦均一同被裁定暴動罪成。

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