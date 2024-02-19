香港官員：23條立法不影響外商正常生意

香港商務及經濟發展局局長丘應樺。（取材自香港文匯網）

香港 政府正就《基本法》第23條立法進行公眾諮詢，香港商務及經濟發展局局長丘應樺強調，23條立法不影響外商正常生意，香港駐美國經貿辦招商引資工作也不會因此「綁手綁腳」。

綜合香港文匯網報導，丘應樺近日接受香港商業電台訪問時說，有外商關注23條立法建議中關於「國家秘密」的定義，擔心一些生意上的數據來往會否觸犯法例，並認為清晰界定有助外商做生意。丘應樺對此重申，法律是保護性質，正常商業行為不會觸犯法例。

丘應樺也強調，23條立法不影響香港政府在美國的三個經貿辦工作，並指經貿辦專注搞經濟，沒有政治的目的，經貿辦會以貫宗旨辦事， 推廣商業、經濟及文化發展，不會因23條立法就「綁手綁腳」或利用法例限制商業投資。

對於近年不少外資總部撤出香港，去年駐港地區總部數量減少5.3％，是自2012年有記錄以來最少，丘應樺說，不同意是外資撤走，並指過去三年的疫情下有總部遷離香港，遷往新加坡 ，同時有總部正計劃回港，但安排需要時間。他說，相信外資總部會陸續回港，一步一步回到以前的水平。

此外，港府在2022年初申請加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP ），原本預計18個月後，即去年年中正式加入。丘應樺回應稱，申請程序有延誤，最初的15個成員國在去年中才完成核實加入，目前仍然未制定其他國家及獨立關稅區加入RCEP的細則，暫時不能預計何時才能正式加入，但期望今年內能加入。

繼北京2020年頒佈《港版國安法》後，香港政府1月30日也再次啟動《基本法》第23條立法的公眾諮詢，並建議今年內實施全新的維護國家安全條例，涵蓋五類危害國家安全的行為。有學者認為，目前香港的政治氛圍和2003年不同，相信這次23條立法會比21年前首次嘗試立法時順利。