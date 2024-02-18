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香港經濟玩完論 陳國基：國安法、23條立法是護港藥物

香港新聞組╱香港18日電
香港政務司長陳國基否認外界批評香港「玩完論」的說法；圖為迎接龍年，香港街頭處處充滿龍元素，寓意新的一年龍耀吉慶。 (中通社)
香港政務司長陳國基否認外界批評香港「玩完論」的說法；圖為迎接龍年，香港街頭處處充滿龍元素，寓意新的一年龍耀吉慶。 (中通社)

前摩根史坦利亞洲區主席、現任耶魯大學資深研究員羅奇(Stephen Roach)，日前在英國金融時報撰文，直言「香港經濟已經玩完」，引發香港輿論沸騰，政務司長陳國基完全不同意，指整個世界格局是「東升西降」，這些恫嚇言論毋須理會，強調《香港國安法》及《基本法》23條立法，都是用來保護香港的「藥物」。

綜合港媒報導，由於羅奇不是西方敵對勢力，而是被香港財經界稱為中概股「大好友」，因此他的唱衰理論更引得港人關注；對此，香港股市交易所急反駁，網友則稱，事實最難聽。

陳國基昨表示，完全不同意羅奇言論，不相信香港經濟會如羅奇所言「玩完」，因全球不少評論都稱世界格局是「東升西降」，例如內地擁有大量消費群體，香港亦與中東等國家頻繁交流，認為香港經濟會逐步回升。

陳國基還說：「要看玩完的定義是什麼，如果他想破壞香港這方面來說，他就真的玩完了，香港不會讓他破壞。我覺得樓市的高低，有一個周期性，不會是一直升，有時低有時升是不足為奇，我覺得香港政府只要是財政司長馬上就會宣布接下來的財政預算案，一定會想辦法令香港經濟繼續好，我覺得這些嚇香港市民的言論，不需要太過理會。」

此外，陳國基表示，立法會議員的共識是盡快就《基本法》第23條立法，他批評美西方國家近年對香港的干預行為變得更明目張膽，甚至透過制裁法官妨礙司法公正，強調《香港國安法》及《基本法》23條立法，都是用來保護香港的「藥物」。

他重申立法只針對少數人，一般市民市民不用擔心會意外地犯法，因為在普通法下，必須證明有犯罪意圖，而香港法庭獨立行使裁判權，是獨立公正判決，不受政府影響，形容官員不會跟法官做朋友，自己手機上沒有任何法官的電話號碼。

至於新聞從業員的擔心，陳國基表示理，當局聽完意見後會思考如何立法，希望不會引起不必要的擔心。

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