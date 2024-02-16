「女飛魚」何詩蓓 奪香港首個標準池世界冠軍

多哈世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽中，香港何詩蓓（中）、紐西蘭費爾韋瑟（右）、澳洲思羅塞爾分獲冠、亞、季軍。（新華社）

港產「女飛魚」何詩蓓再次揭開香港 泳壇新一頁。這位東京奧運 銀牌得主，15日在多哈世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽游出1分54秒89，全程領先下勇奪金牌，成為首位登上標準池世界冠軍寶座的香港泳手，向巴黎奧運 金牌發出最有力的挑戰書。

文匯報報導，本屆世錦賽何詩蓓狀態大勇，早前於非主項的100米蛙泳已收穫一面銅牌，而今屆女子200米自由泳項目迪梅絲及麥杜殊等主要競爭者均未有參賽，何詩蓓作為女子200米自由泳的亞洲紀錄保持者被捧成冠軍大熱，何詩蓓在初賽及準決賽分別以總排名第四及第二名輕鬆晉級。

決賽時何詩蓓更是火力全開，首50米已建立領先優勢，首三次轉池時間比世界紀錄分段時間更快，最終一路帶頭下以1分54秒89率先觸池，比次名的紐西蘭泳手費爾韋瑟快近一秒下奪冠，生涯首奪標準池世錦賽金牌，亦是首位成為標準池世界冠軍的香港泳手。

原計畫參加女子200米自由泳比賽的國家隊名將李冰潔在社交媒體上表示，因身體出現問題，選擇放棄女子200米自由泳，接下來將全力準備團體接力項目。

雖然何詩蓓是200米自由泳奧運銀牌得主，不過對上兩次出戰標準池世錦賽同一項目均未能踏上頒獎台，今次終於可以得償所願，可謂意義重大。她表示：「能夠首次在標準池世錦賽奪金，而且父母亦在場見證，今次真的十分特別。」

她賽後更於社交網站大曬這面金牌的特寫照片，強調自己不會就此滿足，誓要在巴黎奧運再創高峰：「今次成績與我的個人最佳時間差近一秒，我還可以做得更好，巴黎奧運才是我的真正目標，我會繼續改進自己，以最佳狀態迎接奧運。」她亦希望這面金牌可以啟發到一眾後起之秀，未來會有更多港產世界冠軍出現。