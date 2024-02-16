我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

「女飛魚」何詩蓓 奪香港首個標準池世界冠軍

香港新聞組／香港16日電
多哈世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽中，香港何詩蓓（中）、紐西蘭費爾韋瑟（右）、澳洲思羅塞爾分獲冠、亞、季軍。（新華社）
多哈世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽中，香港何詩蓓（中）、紐西蘭費爾韋瑟（右）、澳洲思羅塞爾分獲冠、亞、季軍。（新華社）

港產「女飛魚」何詩蓓再次揭開香港泳壇新一頁。這位東京奧運銀牌得主，15日在多哈世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽游出1分54秒89，全程領先下勇奪金牌，成為首位登上標準池世界冠軍寶座的香港泳手，向巴黎奧運金牌發出最有力的挑戰書。

文匯報報導，本屆世錦賽何詩蓓狀態大勇，早前於非主項的100米蛙泳已收穫一面銅牌，而今屆女子200米自由泳項目迪梅絲及麥杜殊等主要競爭者均未有參賽，何詩蓓作為女子200米自由泳的亞洲紀錄保持者被捧成冠軍大熱，何詩蓓在初賽及準決賽分別以總排名第四及第二名輕鬆晉級。

決賽時何詩蓓更是火力全開，首50米已建立領先優勢，首三次轉池時間比世界紀錄分段時間更快，最終一路帶頭下以1分54秒89率先觸池，比次名的紐西蘭泳手費爾韋瑟快近一秒下奪冠，生涯首奪標準池世錦賽金牌，亦是首位成為標準池世界冠軍的香港泳手。

原計畫參加女子200米自由泳比賽的國家隊名將李冰潔在社交媒體上表示，因身體出現問題，選擇放棄女子200米自由泳，接下來將全力準備團體接力項目。

雖然何詩蓓是200米自由泳奧運銀牌得主，不過對上兩次出戰標準池世錦賽同一項目均未能踏上頒獎台，今次終於可以得償所願，可謂意義重大。她表示：「能夠首次在標準池世錦賽奪金，而且父母亦在場見證，今次真的十分特別。」

她賽後更於社交網站大曬這面金牌的特寫照片，強調自己不會就此滿足，誓要在巴黎奧運再創高峰：「今次成績與我的個人最佳時間差近一秒，我還可以做得更好，巴黎奧運才是我的真正目標，我會繼續改進自己，以最佳狀態迎接奧運。」她亦希望這面金牌可以啟發到一眾後起之秀，未來會有更多港產世界冠軍出現。

巴黎奧運 香港 東京奧運

上一則

中設法律組織「國際調解院」 總部在香港

下一則

美國會施壓 杜克能源擬停用寧德時代電池

延伸閱讀

瞄準亞洲富豪 香港新政吸引家族辦公室與新加坡爭鋒

瞄準亞洲富豪 香港新政吸引家族辦公室與新加坡爭鋒
大選倒數 兩岸關係不佳 陸港觀選團恐掛零

大選倒數 兩岸關係不佳 陸港觀選團恐掛零
中恢復居民赴港澳旅行團 港澳遊搜索量暴漲逾3倍

中恢復居民赴港澳旅行團 港澳遊搜索量暴漲逾3倍
馬克宏叫停 塞納河畔書攤不用為奧運拆遷

馬克宏叫停 塞納河畔書攤不用為奧運拆遷

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機