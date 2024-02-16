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香港公務員事務局長：23條立法不會增公僕壓力

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府正展開基本法第23條立法公眾諮詢工作。公務員事務局局長楊何蓓茵15日於電台節目表示，公務員一向遵守保密原則，十分小心，看不到將來會改變，不認為基本法23條建議訂立的「竊取國家機密」罪，會令公務員壓力增大。

綜合中通社、明報報導，港府在23條立法的諮詢文件中，建議訂立與「竊取國家機密」相關的罪行；包括修訂現有的《官方機密條例》，以「公職人員」取代「公務人員」，擴大法例涵蓋範圍。諮詢文件提及公職人員披露國家祕密，是嚴重的加重罪責因素。

楊何蓓茵表示，公務員一向都要遵守保密原則，只能在核准範圍內，使用因工作而取得的機密資料，不認為23條立法會對公務員構成壓力或擔憂。港府去年底公布更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何港府政策。楊何蓓茵說合共收到40多份意見，修訂字眼後會盡快公布《守則》定稿。

被問到有公務員團體擔心爭取薪酬待遇及以私人身分表達對政策不滿，均有可能違反《守則》，楊何蓓茵回應稱在私人場合發表言論不是「擋箭牌」或「免死金牌」。

楊何蓓茵說不會設立新機制鼓勵市民投訴違規公務員，未來會加強公務員的國家安全培訓，目前首長級公務員必須到內地出席國情研習班的要求，將擴展至中級公務員，當局考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱中。

港府

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