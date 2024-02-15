我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

美媒：港警擬設2000監視器預防犯罪 或加人臉辨識

記者羅印冲／香港15日電
港警以預防犯罪為由，計畫在香港各區安裝2000部監視器，還可能加上人臉辨識。圖為2019年香港反送中運動期間，示威者以鐵鎚破壞攝影鏡頭。（路透）
港警以預防犯罪為由，計畫在香港各區安裝2000部監視器，還可能加上人臉辨識。圖為2019年香港反送中運動期間，示威者以鐵鎚破壞攝影鏡頭。（路透）

美國之音中文網報導，港府以預防犯罪為由，計畫今年分階段在香港各區安裝2000部監視系統，不排除未來會增加數量，並增設人臉辨識技術。港警強調，港人不必擔憂隱私問題。外界則擔心，當局會仿效中國，在香港實施有針對性的大規模監控。

報導指出，香港一向以犯罪率低見稱，港府卻計畫今年內在香港各區安裝2000部閉路電視。香港警務處處長蕭澤頤11日向無線電視表示，香港人口密度高，此舉主要是為了防止犯罪、人群控制、維持公共安全和秩序，也包括防範危害國家安全行為。按照計畫，3月會先安裝600多部，這些設備主要放置在港府建築和路燈上，重點部署於犯罪高發區及人流密集地點。整個計畫預計在今年年底前完成。

報導提到，港警大規模安裝閉路電視，部分輿論強烈質疑，認為香港警察數目眾多，而且當局可透過「八達通」等支付工具追查可疑人物的行蹤，擔心防止犯罪只是藉口，背後另有目的。

紐約時報2022年中的調查報導，全球10億個閉路電視中，一半安裝在中國，當權者可在極短時間內辨識大量民眾身分。美國之音引述評論認為，加設閉路電視可讓香港警方有足夠數量的資料支援人臉辨識或人工智慧技術，有利於進行監控。

日本香港民主聯盟執行總監李伊東擔心，港府的真正目的是建立大數據庫，配合即將立法的基本法23條，打擊持不同政見人士。他形容此舉是將新疆化管理模式引入香港。

旅居智利的中國問題學者陳道銀告訴美國之音，閉路電視在世界各國普遍存在，關鍵在於安裝的目的是為了保護公民權利，還是維護港府的公權力。

他以中國情況為例說：「常常發現，人口失蹤、大學生失蹤案發生時，天眼系統都不發揮作用。（而是從）所謂國家安全最大化、港府施法便利化這角度考慮，在這樣的應用邏輯下，肯定是港府公權力範圍無限擴大。」

陳說，香港實行的是普通法，但近期展開的基本法23條立法顯示，當局已不再以公民權利為優先。

香港非建制派立法會議員狄志遠公開表示，閉路電視不應被用於監控集會遊行或追蹤敏感人士，否則將成政治監控而非預防犯罪的工具。

香港 港府 紐約時報

上一則

青年創業者偶像? 福建：張一鳴功德碑已拆

下一則

中研新一代通信衛星 「太先進 不展示」

延伸閱讀

劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情

劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情
香港新疆化？港警擬設2000監視器 可能加上人臉辨識

香港新疆化？港警擬設2000監視器 可能加上人臉辨識
大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意

大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意
制裁援俄黑名單 歐盟首度提議列中企

制裁援俄黑名單 歐盟首度提議列中企

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？