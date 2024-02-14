香港新疆化？港警擬設2000監視器 可能加上人臉辨識

港警擬設2000監視器，還可能加上人臉辨識。圖為2019年香港反送中運動期間，示威者以鐵鎚破壞攝影鏡頭。 （路透）

美國之音中文網報導，港府 以預防犯罪為由，計劃今年分階段在香港 各區安裝2000部閉路電視（監視系統），不排除未來會增加數量，並增設人臉辨識技術。港警強調，港人不必擔憂隱私問題。外界則擔心，當局會仿效中國，在香港實施有針對性的大規模監控。

報導指出，香港一向以犯罪率低見稱，港府卻計劃今年內在香港各區安裝2,000部閉路電視。香港警務處處長蕭澤頤11日向無線電視表示，香港人口密度高，此舉主要是為了防止犯罪、人群控制、維持公共安全和秩序，也包括防範危害國家安全行為。按照計劃，3月會先安裝600多部，這些設備主要放置在政府建築和路燈上，重點部署於犯罪高發區及人流密集地點。整個計劃預計在今年年底前完成。

報導提到，港警大規模安裝閉路電視，部分輿論強烈質疑，認為香港警察數目眾多，而且當局可透過「八達通」等支付工具追查可疑人物的行蹤，擔心防止犯罪只是藉口，背後另有目的。

旅居智利的中國問題學者陳道銀告訴美國之音，閉路電視在世界各國普遍存在，關鍵在於安裝的目的是為了保護公民權利，還是維護政府的公權力。

他以中國情況為例說：「常常發現，人口失蹤、大學生失蹤案發生時，天眼系統都不發揮作用。（而是從）所謂國家安全最大化、政府施法便利化這角度考慮，不是從保護公民權利的本位應用這樣一套工具。在這樣的應用邏輯下，肯定是政府公權力範圍無限擴大。」

陳道銀說，香港實行的是普通法，但近期展開的基本法23條立法顯示，當局已不再以公民權利為優先。

香港警務處長蕭澤頤在專訪中稱，未來閉路電視或引入人臉識別，強調港人無須憂慮，警方會根據現有法規處理。至於攝影機記錄保留期限仍有待確定，將參考外國做法。他在另一場合補充說，許多國家已廣泛安裝閉路電視，如英國在上世紀90年代開始安裝，至今已有約730萬部；新加坡也有約9萬部，預計到2030年將有超過20萬部。

陳道銀說，人臉辨識談不上是高科技，之所以引起爭議，主要涉及生物資訊等隱私問題；香港這麼多年下來的法治環境，在國安法、23條立法後，慢慢朝著大陸轉變。

日本香港民主聯盟執行總監李伊東則擔心，港府的真正目的是建立大數據庫，配合即將立法的基本法23條，打擊持不同政見人士。

中國擁有世界上最龐大的天網監控系統，當局利用人臉辨識、大數據、人工智慧 等技術形成大規模監控體系，連接火車站、飯店、商場、劇院等公共場所，以及各種交通工具等監視器鏡頭。

根據紐約時報2022年中的調查報導，全球10億個閉路電視中，一半安裝在中國，當權者可在極短時間內辨識大量民眾身分。

美國之音引述評論認為，加設閉路電視可讓香港警方有足夠數量的資料支援人臉辨識或人工智慧技術，有利於進行監控。李伊東形容，此舉是將新疆化管理模式引入香港。

香港非建制派立法會議員狄志遠公開表示，閉路電視不應被用於監控集會遊行或追蹤敏感人士，否則將成政治監控而非預防犯罪的工具。