澳門年初三花車、煙花匯演 19萬客爭睹

2月12日大年初三當天，澳門大三巴牌坊、議事亭前地等多個旅遊景點遊人如織。(新華社)

大年初三，內地居民在與親友拜年及相聚後，開始出遊。澳門 截至昨日下午5時，入境旅客近19萬人次，比年初二多約2.7萬人；香港 截至下午4時，則有17萬旅客人境。

綜合香港01、明報報導，澳門昨晚8時起先後舉行花車巡遊及煙花匯演。澳門行政長官賀一誠等人出席，15輛花車與約30支來自本地、內地、香港和海外的團體合共約1000位表演者參與，載歌載舞，沿途有不少觀眾。花車途經孫逸仙大馬路，前往終點漁人碼頭。

澳門治安警公布，截至下午5時，經各口岸出入境總數約有40萬人次，其中入境人次25.8萬，主要經關閘、港珠澳大橋和青茂口岸入境。撇除當地居民，來自內地、香港及其他地區旅客占近19萬人次，比昨日年初二全日16.3萬人次，已超出約2.7萬人次。出境旅客則為 6.5萬人次。

內地今年春節假期由年初一（10日）至年初八（17日），前後共八日。香港及澳門在新正頭都有舉行花車巡遊及煙花匯演，對內地旅客有一定吸引力。香港年初一及二共有33.5萬名內地及其他旅客入境，而澳門則吸引28.5萬人次的內地、香港及其他旅客共到訪。