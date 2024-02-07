許智峯多筆訟費未清 香港高院頒破產令

香港高等法院向亂港分子許智峯頒發破產令。（取材自臉書）

香港 高等法院6日向亂港分子許智峯頒發破產 令。高院聆案官余啟肇在與訟雙方缺席情況下指，由於呈請一方已備齊文件，並且將文件送達被告許智峯，對方亦無任何回應，因此即時作出破產頒令。

大公、文匯報報導，潛逃澳洲 超過兩年並獲認許為當地律師的立法會前議員許智峯，涉嫌違反香港國安法，被警方國安處懸紅100萬港元（約12.7萬美元）通緝。他過往身負多宗刑事案被判須付訟費，包括於2022年被裁定4項藐視法庭罪成，被判監之餘須付懲罰性訟費，另有兩宗司法覆核案敗訴後亦須付訟費。律政司去年入稟高等法院申請許智峯破產。

明報報導，破產呈請人為律政司，答辯人為許智峯，雙方昨沒派代表到庭。許曾入稟要求警方公開催淚彈成分以提司法覆核，法官下令終止訴訟，許須支付彌償訟費。許又就西灣河警員開槍及深水埗的士司機撞人兩案提出私人檢控，遭律政司介入撤控，許申請司法覆核被駁回，同樣須付彌償訟費。

據報導，至於許涉及的刑事案件包括2019年與時任立法會議員林卓廷意圖妨礙司法公正案，以及3宗民主派議會藐視案。許獲准保釋到丹麥公務外訪後宣布流亡，遭律政司控告4項刑事藐視法庭罪。法官在他缺席下裁定4罪成立，判囚3年半兼須付懲罰訟費。

報導稱，許早前在社交媒體形容破產呈請屬「政治操弄」，又稱在香港破產毫不影響他在澳洲的生活和財政，「也絲毫無損我作為律師的法律執業工作」。

港媒報導，今年42歲的許智峯，身負被政府懸紅100萬元通緝及香港多宗刑事案，兩年多前到澳洲。他在去年8月獲澳洲認許他為律師。港府發言人當時回應指，任何人與許智峰有任何業務往來時，都要格外小心。

當時律政司司長林定國也回應記者稱：「他是藐視法庭，涉及向法庭提供虛假文件，誘使法庭放寬他的保釋條件令他可以潛逃海外，這位人士品格如何？我想是公道自在人心。」