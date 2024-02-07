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港警正式通緝周庭 籲自首否則終生追捕

香港新聞組／香港7日電
香港警方6日確認通緝前香港眾志成員周庭，表示除非對方回港自首，否則終生通緝。（路透）
香港警方6日確認通緝前香港眾志成員周庭，表示除非對方回港自首，否則終生通緝。（路透）

涉嫌違反香港國安法被捕的周庭，去年12月28日未依照警方指明的時間到警署報到，違反保釋條件。香港警方6日在記者會上確認，已經正式通緝周庭，並呼籲她自首，否則會被終身追捕。

中通社報導，警方6日舉行記者會回顧去年香港治安情況，被問到周庭是否已被通緝，警務處副處長簡啟恩確認除非周庭自首，否則她將會被終生追捕。

簡啟恩說，這些畏罪潛逃人士出賣誠信畏罪潛逃，利用瞞騙手段，逃避法律的責任，離開香港後就堆砌一些藉口，以受害者的姿態，企圖自我製造一些光環，博取同情，更可恥是乞求外國反華勢力的包庇。

2020年，周庭涉嫌違反香港國安法的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」而被捕，事後獲准保釋；去年9月，警方國安處向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至同年12月。去年12月初，周庭發文表示9月到加拿大升學，經深思熟慮決定不回港向警方報到，亦即棄保。

此外，美國之音中文網6日報導，4名被香港警方懸賞通緝100萬港元、身處美國的香港民主派人士近日與美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）會面，並在會上提出調查跨境鎮壓以及制裁推動香港基本法23條下新國安罪行立法的官員。

明報報導，外交部發言人汪文斌批評美國官員「公然勾連外逃反中亂港分子」，粗暴踐踏法治精神。

據指出，會面時間為美國時間5日，參與者包括香港民主委員會執行總監郭鳳儀、「香港議會」籌委袁弓夷、香港自由委員會基金會政策和倡議專員許穎婷以及美國國際民主協會員工、有美國籍的邵嵐。

香港民主委員會補充指出，將持續要求美國為在美港人提供合法地位，將目前的「延遲強制離境」計畫，升級為「臨時保護身分」。

香港 周庭 通緝

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