梅西在日操練能跑能射球 回應在港「很想比賽但沒辦法」

阿根廷球星梅西（左）6日在日本東京附近的千葉市進行賽前訓練。邁阿密國際隊7日與神戶勝利船隊進行友誼賽。（歐新社）

阿根廷球星梅西 在港表演賽未上陣，引發社會輿論，5日他隨邁阿密國際隊前往日本 進行友誼賽，6日在日本舉行記者會開腔回應在港缺陣事件。梅西表示，在沙烏地阿拉伯接受檢查時未覺有傷患，但一直感到肌肉不適，形容在香港 未能上陣相當不幸，在香港入場的球迷很多，「我很想比賽，但沒辦法，希望未來還有機會能在香港比賽。」

大公、文匯報等港媒報導，4日他在日本操練「跑得射得」，小組對賽時皮球一抽入網，而他在記者會上亦說「傷勢已好轉，很希望可下場比賽」。浸大體育、運動及健康學系教授劉永松表示，運動員肌肉發炎很平常，但MRI未驗出傷患，質疑梅西「傷勢到底有多嚴重」，認為只需看梅西今日有否上陣便一目了然。

港府6日晚4小時內連發兩條聲明，指不少香港球迷熱切期待，更有許多遊客專程赴港觀賞，梅西未能上陣表演賽，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，港府和一眾球迷感到極度失望。特首李家超強調主辦單位仍有責任向買球票的人負責，港府會繼續敦促和要求主辦單位在此方面作出詳細交代，並且積極回應買票球迷的訴求。

阿根廷球星梅西隨隊抵達日本，準備進行友誼賽。（取材自Ｘ平台）

日本6日晚上8時30分為邁阿密國際舉辦歡迎派對，至晚上9時左右梅西、蘇亞雷斯率領球隊到場，神戶勝利船班主兼會長三木谷浩史均出席。眾人神情輕鬆，有說有笑。

與在港四天一言不發截然不同，梅西在日本記者會上笑容滿面，20分鐘內回答6個問題，並首度回應在港缺陣一事，他表示真的很不幸，稱檢查及經磁力共振掃描（MRI）並無驗出傷患，但當時大腿內側肌肉「感到不適」。他知道有很多香港球迷支持，也很想在香港比賽，但真的沒辦法，他稱「我明白球迷都很期待，希望可再到香港比賽。」

至於為何受傷後仍在上周六公開操練中亮相的原因，他說：「我在香港有公開操練課，現場有很多觀眾，加上又有社會訓練營。我希望與小朋友一起練習。」

消費者委員會表示，截至昨早6時30分，共接獲245宗有關「香港隊VS邁阿密國際CF表演賽」的投訴，涉及金額合共160.8萬元（港幣，下同，約20.5萬美元），平均每宗個案所涉及的金額為6566元，最高1宗涉及22690元。