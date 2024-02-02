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走私1270萬美元可卡因 香港75歲女主腦落網

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港警方毒品調查科根據情報，1月16日聯同海關在由南美抵港遠洋船上一個載有520袋「魚粉」的貨櫃內，發現當中3袋藏有共100公斤市值1億港元（約1278.7萬美元）的可卡因，遂展開半個月的監控交付行動，至1月31日收網，分別在新界及九龍拘捕集團主腦75歲老婦等四人。

文匯報報導，警方和海關在長達16天的監控交付行動中，發現該批毒品被販毒集團安排分拆及運送到多個地方短暫儲存，最終才運送到粉嶺坪輋一個位處偏僻的鐵皮貨倉。直至前日，探員認為時機成熟收網，在貨倉以串謀販毒罪拘捕兩名分別59歲及52歲的男子。同日再於旺角一住宅單位，以及元朗高埔村一間鐵皮屋，分別拘捕集團主腦75歲老婦和一名57歲男子。

被捕的三男一女疑犯全部報稱無業，當中75歲老婦為集團主腦，其餘是安排運輸的骨幹和負責運送毒品的成員。當中在高埔村被捕的57歲男子，警方在其鐵皮屋辦公室及所駕車輛內，檢獲約79萬元現金、疑寫有販毒流程紙張、一部內有安排貨運接送等證據手提電話。惟在調查期間，他突然作出激烈反抗並企圖逃走，以致3名警員在制服他時受傷，他其後突然昏迷，警員立即為其急救及召援救護車，送屯門醫院搶救延至昨日中午不治。

警方調查顯示死亡疑犯生前患有心臟病，探員亦在其私家車內發現一支用以緩解心絞痛的噴霧，其死因調查將由新界北重案組第一隊跟進。至於其餘兩男一女，已暫被控告一項串謀販毒罪，2日押解粉嶺裁判法院提堂。

毒品 心臟病 香港

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