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國泰航空穩機師 新年津貼派時薪3成 工會：未解決缺人

香港新聞組／香港1日電
國泰將向新年執勤機師額外發放15%至30%時薪，並確認會實施新津貼。（中通社）
國泰將向新年執勤機師額外發放15%至30%時薪，並確認會實施新津貼。（中通社）

國泰航空早前接連取消多班航班，民航處要求1月底前就事件提交報告。國泰昨稱已向處方提交初步報告，農曆新年前將提交詳盡報告。國泰將向新年執勤機師額外發放15%至30%時薪，國泰確認會實施新津貼。另國泰集團行政總裁林紹波向員工發出的內部通訊，透露將發放可觀盈利。

綜合文匯報、明報報導，港府民航處處長廖志勇表示，取消航班屬航空公司的商業決定，港府難以介入；且只要符合《全球機場時刻準則》的要求，即通常在航季內使用獲分配航班時刻比率至少八成，便可在來年的相同航季保留該等航班時刻，處方難以「出手」削減其航班。國泰航空昨日表示，2月7日至18日農曆新年間，會向合資格機師提供特別津貼，確保航班運作暢順。

國泰航空表示，已深入檢視和採取必要措施以妥善處理航班安排，並確保會在農曆新年期間，為乘客提供穩定可靠的航班服務。國泰會在農曆新年前提交完整報告，民航處收到報告後會與運輸及物流局仔細審視，並作適當跟進。

國泰又指，2月7日至18日農曆新年間，會向合資格機師提供特別津貼，並以飛行時數為基準計算，長、中、短途時數會分別有額外15%、25%及30%薪酬作獎勵。國泰確認，會於農曆年假期試行一項新的特別飛行津貼，以感謝節假期間執勤機師，並稱會蒐集他們意見，檢討是否將此津貼擴展至其他節假。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt稱，有額外津貼是好事，但金額相對機師整體薪酬不算多。Weatherilt亦質疑新措施是否能有效解決問題，稱國泰沒有足夠機師才需取消大量航班，而非在職員工不上班；他期望國泰可提供更多訓練課程以增機師人手。

國泰航空行政總裁林紹波向員工發內部通訊，承認事件為品牌聲譽帶來負面影響，又稱幾周內會公布去年全年業績，並預告將向員工發放可觀盈利。

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