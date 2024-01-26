我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

香港記協遭追稅5萬美元 高喊「大惑不解」

香港新聞組／香港26日電
香港記者協會遭稅務局追收2017/18年度逾40萬港元利得稅，稍後可能會追收其他年度利得稅。（取材自官網）
香港記者協會遭稅務局追收2017/18年度逾40萬港元利得稅，稍後可能會追收其他年度利得稅。（取材自官網）

香港記者協會昨天表示，該會遭稅務局追收2017至2018年度逾40萬港元（約5.1萬美元）利得稅，對此「大惑不解」，質疑稅局以銀行存款為計算稅款的基礎，表明反對該評稅。

明報報導，記協稱，當局已預告稍後可能會追收其他年度利得稅，會方已安排專業人士協助跟進，強調每個財政年度均有核數師核數。有會計師稱，稅局以銀行存款推測收入的做法普遍。

據報導，記協昨發聲明稱，去年11月底收到稅局來信，正審核記協2017/18年度起稅務事宜，並要求提交部分年度詳細帳目紀錄，以及補交2017/18至2022/23共6個年度的利得稅報稅表等；其後上周接獲通知追收2017/18年度逾40萬元利得稅。

報導指出，記協引述稅局稱，是以記協銀行存款為計算稅款基礎，記協「對此大惑不解」，又說多年營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴的贊助，每個財政年度均按《職工會條例》安排核數師核數，按時向政府提交財政報告及核數報告。記協稱會繼續配合稅局提交相關財務文件，及後或要求會面。

報導引述記協主席陳朗昇稱，稅局人員曾向記協職員提及利得稅源自業務行為，但未有指出涉及什麼項目。

他推測，或與記協售賣紀念品及舉辦周年晚宴有關，但有就此向核數師尋求意見和打稅。

報導指出，稅務局表示，有既定程序覆查納稅人申報的資料和核實其所收款項須否課繳利得稅；局方不能透露個別個案資料，亦不會評論個別個案。

稅表 香港 報稅

上一則

港府將設立「應變反駁隊」 反擊敵對網宣

下一則

日經：習近平左右手權力洗牌 蔡奇超越李強

延伸閱讀

台外匯存款年增率萎縮 寫四年新低

台外匯存款年增率萎縮 寫四年新低
舊金山市政虧空擴大 陳詩敏提案減赤

舊金山市政虧空擴大 陳詩敏提案減赤
環球銀行布碌崙分行隆重開業 環球銀行布碌崙分行隆重開業

環球銀行布碌崙分行隆重開業 環球銀行布碌崙分行隆重開業
華美銀行2023年逆勢成長， 收入和收益雙創新高

華美銀行2023年逆勢成長， 收入和收益雙創新高

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒