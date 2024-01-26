香港記協遭追稅5萬美元 高喊「大惑不解」

香港記者協會遭稅務局追收2017/18年度逾40萬港元利得稅，稍後可能會追收其他年度利得稅。（取材自官網）

香港 記者協會昨天表示，該會遭稅務局追收2017至2018年度逾40萬港元（約5.1萬美元）利得稅，對此「大惑不解」，質疑稅局以銀行存款為計算稅款的基礎，表明反對該評稅。

明報報導，記協稱，當局已預告稍後可能會追收其他年度利得稅，會方已安排專業人士協助跟進，強調每個財政年度均有核數師核數。有會計師稱，稅局以銀行存款推測收入的做法普遍。

據報導，記協昨發聲明稱，去年11月底收到稅局來信，正審核記協2017/18年度起稅務事宜，並要求提交部分年度詳細帳目紀錄，以及補交2017/18至2022/23共6個年度的利得稅報稅表 等；其後上周接獲通知追收2017/18年度逾40萬元利得稅。

報導指出，記協引述稅局稱，是以記協銀行存款為計算稅款基礎，記協「對此大惑不解」，又說多年營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴的贊助，每個財政年度均按《職工會條例》安排核數師核數，按時向政府提交財政報告及核數報告。記協稱會繼續配合稅局提交相關財務文件，及後或要求會面。

報導引述記協主席陳朗昇稱，稅局人員曾向記協職員提及利得稅源自業務行為，但未有指出涉及什麼項目。

他推測，或與記協售賣紀念品及舉辦周年晚宴有關，但有就此向核數師尋求意見和打稅。

報導指出，稅務局表示，有既定程序覆查納稅人申報的資料和核實其所收款項須否課繳利得稅；局方不能透露個別個案資料，亦不會評論個別個案。