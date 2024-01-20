香港垃圾收費延至8•1 港府部門4月試行

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 原定於4月1日起實施的垃圾收費計畫，引起社會極大關注，市民、大廈法團、物業管理、清潔業界、運輸業界等紛紛反映執行上存在很多不清晰之處，擔心收費實施後變成垃圾圍城。環境及生態局昨日宣布把垃圾收費押後至8月1日起實施，但港府 部門和部分私人樓宇如期於4月起先行先試，指定垃圾袋也將如期於1月26日起出售。

大公報報導，政黨與市民均贊成押後垃圾收費，認為港府重視民意、實事求是。不過有市民與物管界認為須全面檢視垃圾收費具體安排，全方位優化，否則難以順利實施；亦有市民希望從長計議，擱置推行。

環境及生態局局長謝展寰16日表示，會在19日向傳媒講解垃圾收費的詳細做法。他昨日下午舉行記者會，宣布把垃圾收費的法定生效日期，由4月1日改為8月1日，指定垃圾袋如期於1月26日起出售。

謝展寰解釋，留意到過去一周社會各界對垃圾收費有很多討論，也提出很多問題；不少人向他反映，很多市民不了解相關細節。他認為，要成功推行垃圾收費，市民對計畫的充分了解和積極參與十分重要，港府亦需時向社會各界更具體地解釋收費安排。

他說去年8月起已開始在電視宣傳，也做了很多指引，但承認「透過影像、文字、口述等，對市民來說比較抽象，具體垃圾收費是如何做、是什麼情況，只是講不是最好的方法。」所以港府會安排港府部門大樓和部分住宅樓宇，在4月1日開始先行先試。參與先行先試的港府部門，需付費購買指定袋及標籤，住宅樓宇就由港府免費提供指定袋及標籤。

謝展寰說，「計畫的實地操作會起到展示作用，我們透過實地展示來作宣傳教育，可以幫助市民更容易清晰了解垃圾收費的操作和細節。對港府來說，先行先試也有演練作用，幫助我們預先理順執行磨合期上或會出現的各種小問題。」他表示，6月至7月是學校考試期，8月是暑假，正好是推行垃圾收費的最好時機。

謝展寰表示，向特首李家超建議延後垃圾收費生效日期，以及由港府先行先試，兩項建議均獲特首支持。行政長官並指派政務司副司長卓永興，協調港府跨局跨部門間的合作。

謝展寰說，將於下周一就延期實施建議，諮詢立法會環境事務委員會，再按法定程序修改生效日期。他形容，今次是創新和對市民負責任的做法，有助措施順利推行。