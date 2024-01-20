中國首枚數位郵票「甲辰年」在港發行 限量1萬份

中國首枚數字郵票「甲辰年」18日在香港發行，限量1萬份。（新華社）

郵票被譽為「國家名片」，是一個國家獨特的文化符號。在社會迎來Web3.0時代，區塊鏈等技術推動數位經濟迅速發展，當郵票遇上數位化，會碰撞出怎麼樣的火花？中國郵政 史上首枚數位郵票── 「甲辰年」首發儀式18日下午在香港 數碼港舉行，限量1萬份，這也是中國郵政首枚發行於公有區塊鏈的數位加密郵票。

大公報報導，中聯辦副主任尹宗華，全國政協委員、香港立法會議員吳傑莊，中國郵政香港有限公司董事長陳大燦，香港大學協理副校長林晨，北京龍源傳統文化交流促進中心執行理事長荻娜，金玖銀玖（香港）金融科技有限公司首席執行官徐佳逸，「甲辰年」郵票設計者王虎鳴及各界專家學者、文化藝術名人等參加首發式。

世上首枚區塊鏈加密郵票於2019年6月由奧地利郵政發行，此後瑞士、荷蘭、盧森堡、英國、日本等地也成功發行了基於區塊鏈技術的數位郵票，為未來郵票及集郵發展打開想像空間。

「甲辰年」數位郵票由中國郵政香港、金玖銀玖（香港）金融科技及北京龍源傳統文化交流促進中心共同發行，其圖案以中國郵政在2024年1月5日發行的「甲辰年」特種郵票圖案為原型設計，名稱分別為天龍行健、辰龍獻瑞，圖案吸取中國歷代經典龍形象中的文化基因，結合生肖文化特徵和郵票藝術特點，彰顯新時代自信、自強的文化底蘊，寓意祥瑞美好。

本次郵票發行採取「實物郵品+「甲辰年」數位加密郵票」組合的套裝形式對外發售，共限量1萬份。其中實物部分共有5款，分別為「甲辰年」生肖郵票小全張、賀歲郵票金、納福郵票金、如意郵票金和祥瑞郵票金。

當中「甲辰年」生肖郵票小全張由中國郵政、香港郵政、澳門 郵電共同發行，凝聚了三地對中國傳統生肖文化的多元化表達，展現出同根同源、共融共通的文化血脈；足金郵票金採用了「甲辰年」郵票圖樣，在黃金實物上印刻「甲辰年」數位郵票唯一區塊鏈合約地址。同時，為集郵愛好者提供個性化服務，在區塊鏈上銘刻個性化信息，如簽署收藏者的姓名，生日或贈送寄語等。詳情可瀏覽項目網站https://stamp.dgsfintech.com。