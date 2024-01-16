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港公圖外借書籍量10年跌56% 疫情後明顯下跌

香港新聞組／香港16日電
據港府統計處數字顯示，香港公共圖書館外借書籍量10年間跌56%；圖為去年4月23日，香港公共圖書館舉辦的2023年世界讀書日活動上，小朋友在閱讀。（取材自港府新聞處）
據港府統計處數字顯示，香港公共圖書館外借書籍量10年間跌56%；圖為去年4月23日，香港公共圖書館舉辦的2023年世界讀書日活動上，小朋友在閱讀。（取材自港府新聞處）

香港圖書館外借書籍數目持續下跌。港府統計處數字顯示，截至2022年10年間，外借書籍數量從2012年的5330萬本，跌至2022年的2354萬本，大跌近56%。

香港01報導，港府統計處在新一期《香港統計月刊》指出，2022年康文署轄下有82間圖書館，多於2012年的77間；且館藏書籍及多媒體資料，至2022年有1510萬項，較2012年的1290萬項多17%。登記讀者人數，也從2012年的408.6萬人，增至2022年的481.9萬人。

雖然資源及登記讀者人數增加，但圖書館外借書籍數目逐年下跌，當中以2020起的下跌最為明顯，該年外借書籍數目約為2307萬本，遠低於前一年的4347萬本。2021年的外借書籍數目雖回升至2824萬本，但2022年再度下跌至2354萬本。多媒體資料外借量，則由2012年的239萬項，跌至2022年的51.9萬項，跌幅達78% 。

根據書籍分類，2022年有76.2%外借書籍為中文書，當中以兒童圖畫書最受歡迎，占總數19.4%，屬於「語言學及文學」的小說，亦占15.2%。至於英文書籍，亦以兒童圖畫書最受歡迎，占外借英文書的28.0%；其次是17.4%的兒童小說和15.0%的語言學。

期間網上續借及預約數目，同時錄得顯著跌幅。網上續借量從2012年的1630萬，大幅減至2022年的901萬，減幅達45%。預約數目從2012年的92.3萬，減至2022年44.2萬，幅度達52%。

統計處分析，外借圖書館數目有所下降的原因包括：由於部份圖書館閱讀環境有所改善，到館人流因而增加，愈來愈多讀者選擇在圖書館內閱讀或使用資料，而不外借；以及學校對集體借閱服務的需求減少，因為現在很多學校已擁有自己的圖書館館藏。此外，2020至2022年的使用情況，亦受新冠疫情影響。

《香港統計月刊》指出，公共圖書館在社區傳遞資訊、推廣閱讀及支援終身學習方面，一直擔當著重要的角色。 隨著智能電話及平版電腦日漸普及，以及市民的閱讀模式有所轉變，圖書館會持續致力發展涵蓋紙本書刊及電子資源的「混合型」館藏，以切合市民的需要。

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