Costco深圳首開店 港客擠爆 13萬張會員卡10%是港人

美資大型超市Costco深圳店12日開業，吸引不少香港人前往掃貨。(中通社)

Costco （好市多 ）在深圳首間門市12日開幕，人潮湧湧，車隊大排長龍，「比看演唱會的人還多」，店內茅台、鮑魚、草莓等高價限購產品上架即秒空，有人甚至凌晨4點就前往排隊；店內吸引不少香港 人專程前往「掃貨」，超市排隊有如「打蛇餅」，蛋糕、牛肉捲等各式美食成為港人購物首選。

綜合港媒報導，昨日上午8點，Costco深圳店即迎來大量客流，車輛排隊回堵近2公里，進場至少輪候3小時，其中不少港人也在排隊進店。

開店首日，「草莓」系列商品如水果草莓、草莓熊、草莓蛋糕等成為搶手的「香餑餑」。一大車的草莓在尚未抵達指定銷售區域，就被顧客「中途攔截」搶購一空；3種不同尺寸的「明星」草莓熊公仔，幾乎每5輛購物車就會有1個。還有草莓羅馬生乳蛋糕，吸引不少港人選購。

港青蔡友翔表示，自己是山姆店(Sam's Club)黑卡會員，經常會帶家人北上採購，「這次Costco開業，就想來看看有什麼不一樣。」一輪看下來，蔡友翔表示，蛋糕、牛肉捲等都是平靚正的產品。據了解，Costco深圳店開出超過13萬張會員卡，有10%是港人辦理。

港人余小姐從事代購服務，在Costco深圳店開業前曾幫港人代購山姆商品。如今Costco深圳店開業，她直言「又多了個新選擇」，她說：「港人代購山姆多集中在食品類，雖然食物份量大，但價格具備優勢。」

余小姐認為，Costco大部分食物與山姆相似，價格亦不分伯仲，未來港人對Costco的代購需求可能集中在進口產品上，「Costco有很多日本、美國、歐洲進口品牌，還有自有品牌，是優勢。Costco在深圳開業，香港人反應好大，不僅因為過關購買很方便，更在於辦一張卡就能通行全世界」。

據報導，雖然Costco深圳店搶去山姆超市不少風頭，不過山姆前海旗艦店仍有多個香港旅行團前去「掃貨」，不少人因Costco熱潮而先來山姆團「探路」，擇日再戰Costco比拚，反而更帶旺山姆生意，熱潮未冷。

報導稱，報為滿足港人出行所需，深圳巴士集團為Costco會員店增設多條免費接駁路線。在限定時間內抵達深圳北站、福田口岸後，無需持證無需刷卡，在指定位置上車即可無限次免費往返。