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國泰航空坦承規畫有誤 保證年28至年初9班機零取消

香港特派員李春／香港12日電
香港國泰航空11日表示，為確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，1月及2月平均每日將取消12班航班的程序已完成，再次就事件向旅客致歉。（中新社）
香港國泰航空11日表示，為確保農曆新年旅遊高峰期間航班如常運作，1月及2月平均每日將取消12班航班的程序已完成，再次就事件向旅客致歉。（中新社）

香港國泰航空連日取消較多航班，引來乘客和港府的批評，1月11日再取消航班20班，是連續第五天取消逾15班，國泰行政總裁林紹波至少5度向受影響乘客致歉，並預告農曆年28至年初9（2月7日至18日）高峰期間，國泰班機會「零取消」。港府官員直指國泰在今次事件中，溝通及善後安排上做得欠佳，敦促改善。

國泰航空在去年12月底開始，有較多航班取消，情況延至本周仍未有改善，1月7日1天更有27個航班臨陣取消，涉及香港飛往北京、成都、高雄、曼谷、新加坡等。

連日來乘客紛紛批評國泰通知太遲，很難安排行程。由國泰航空機師組成的香港航空機組人員協會則批評說，國泰航空疫情重組時永久削減薪酬，引發大批機師離職，是今次事件的起因。

國泰行政總裁林紹波11日出席活動後承認，1月至2月國泰平均每日取消12班航班，乘客受影響程度及情況各有不同，當中1月7日取消航班數目最多，達27班，國泰通知期較短，國泰會逐一視乎需要而處理。

但他稱，去年國泰人手淨增長逾4000人，國泰運力10個月間由不足1成回復至7成，較其他航空公司快，料今年機師流失率也會保持正常；重申集團除了招聘新見習機師，也有數百名富經驗機師重新加入。事件起因於航班規畫有誤，錯估候命機師人數，令候命機師數目不足以抵銷流感高峰期機師請病假的影響，取消航班的準則是希望受影響旅客數量減到最低，故會選擇取消短途、每日有多於一班往目的地的航班。

林紹波又稱，為保障春節前年28至年初九的出行和訪港高峰期，旅客行程不受影響，本月和下月國泰已主動取消平均每日12班航班，增加候命機師數目，希望令餘下航班順利運作。

港府運輸及物流局長林世雄透過電台節目說，國泰作為大公司，有責任提供穩定可靠服務，當局已介入並督促國泰高層改進，民航處亦要求提交報告，確保日後需要臨時取消航班的機會減至最低。港府已向國泰高層反映，敦促國泰改善。被問及會否對國泰作出懲處，他稱要「向前看」，最重要處理好未來航班安排。

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