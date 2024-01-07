「黑的」重創香港形象 警嚴打揀客、濫收車資…

港島總區交通部執行及管制組，聯同中區警區人員於5日及6日凌晨，在中環蘭桂坊一帶取締違規的士。(取材自香港警方)

香港 吸引海內外眾多遊客，的士(計程車)是遊客接觸最多的行業之一，在剛過去的聖誕及跨年假期，媒體在港九多處景點直擊「黑的」司機存在各種違規情況，包括濫收車資、拒載、不按表收費等，損害香港形象。

大公報報導，上述現象引起港警關注，一連兩日在中環蘭桂坊雲咸街設置路障，針對的士違規事項執法，詢問乘客有沒有遇到拒載等問題。行動中，警方拖走至少兩輛的士，並將司機帶上警車。據了解，警方下一步行動將「放蛇」捉殺客「黑的」。

港島交通部高級警司葉小明表示，殺客「黑的」多是慣犯，專揀外籍遊客；至於拒載問題，警方採取「放蛇」方式，安排兩名乘客向同一輛「黑的」要求長途及短途，拒載便檢控。另一方法是警員高調在殺客黑點出現，令「黑的」收斂；例如檢控雙黃線停留載客，惟治標不治本，警方與「黑的」長期周旋耗用大量警力，惟成效有限，關鍵在於檢控難、罰則輕。

葉小明說，若乘客為外籍遊客，即使他們肯錄口供，排期到開庭已不在港，所以每每在法庭聆訊時欠缺人證未能成功檢控；即使成功檢控，罰款2000至3000元(港幣，下同，約257至385美元)，對「黑的」而言，殺一日客已抵回罰款。

一名曾被的士司機騙錢的市民說，當時到達目的地，車資78元，由於沒零錢，所以拿出一張500元支付車資，但司機只找回21元。我當時拿著錢，以為是黑暗中錯把100元看成500元。但下車後，我響起身上確實有一張500元紙幣，所以一定是被的士司機騙了。

另一市民從深圳灣搭的士回家，原本車資360多元，但的士司機卻加收60元附加費。詢問司機說60元是過路費，但當時並沒有經過隧道，據理力爭下，司機才重新計算車資，免除60元附加費。

「黑的」嚴重損害香港形象，的士小巴商總會理事長周國強表示，樂意見到警方的執法行動，打擊業內害群之馬；立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，警方高調設路障執法對打擊違規的士有幫助，特別是在一些「黑的」出沒黑點進行更有阻嚇性。