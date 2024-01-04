香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生

香港衛生署稱，調查顯示，香港學生因心理及行為問題需轉介者增多。（美聯社）

香港 學生健康服務問卷揭示，香港學生計畫輕生者比率已達2.8%。衛生署說，香港學生因心理及行為問題須轉介者增多。

香港衛生署公布上學年學生健康服務的主要檢查結果，上學年分別有23.3萬名小學生及9.7萬名中學接受周年健康檢查，其中因心理及行為問題而須轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率，由2018至19學年的1.1%上升至2022/23學年的1.8%。

香港學生健康服務中心則說，上學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，過往12個月內有計畫輕生的學生比率達2.8%，有1.3%學生表示曾試圖輕生；其中中學生比率較高，計畫輕生的比率達3.7%，曾試圖輕生比率為1.6%。

香港衛生署稱，學生健康服務中心及健康評估中心的醫護人員，包括醫生、護士、臨床心理學家等已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並提供個別輔導及建議。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝說，香港學童的精神健康較復常前差，相信原因是學期重開後，學生要面對追課程等壓力，而學童的社會網路未建立好，有困難時不懂得尋求幫助或自行適應。

葉兆輝認為，老師要理解及認識學生需要，就課程作調整，令學生有足夠配套，建立基本面對困難懂得求助的能力，相信疫後學童的精神健康情況屬可控。

香港學生的周年健康檢查還顯示，香港學生視力近年有所下降，上學年須配戴矯視工具的小一學生比率達15%，中小學生的超重檢測 率亦持續高企。

香港新聞組／香港4日電

明報報導，衛生署學生健康服務的檢查結果顯示，中小學生超重檢測率持續高企，2022/23學年中小學生超重比率分別達20.5%和19.5%。衛生署指出，新冠疫情 期間學校改為網上授課，學生戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，增加學生超重、肥胖和視力下降風險。

署方稱，須在體重管理方面得到更多支援的學生，學生健康服務中心會轉介他們至健康評估中心的營養師，為他們提供飲食建議。

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