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元朗頻驗出非洲豬瘟 香港開年撲殺400頭豬

香港新聞組╱香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港元朗一個豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，漁護署安排撲殺場內全部400多頭豬隻。香港11月起已連續爆發非洲豬瘟疫情，至今未能阻斷病毒在當地豬場傳播。

香港電台報導，漁護署發言人說，前天從元朗新田一個持牌豬場13隻豬所抽取的樣本，經檢驗後，發現8隻豬的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，署方已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，並安排銷毀場內全部400多頭豬隻。

漁護署表示，個案不會影響香港的屠房運作，也不影響整體活豬供應。署方強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

署方說，正分階段巡查香港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時也已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。

報導指出，2023年11月份，香港已因非洲豬瘟病毒撲殺逾7500頭豬；12月份，香港元朗的豬場又4次發現非洲豬瘟病毒，當月撲殺超過5700頭豬。

綜合港媒報導，幾天前（2023年12月30日）為了因應香港近日出現多宗非洲豬瘟的疫情，署理環境及生態局局長黃淑嫻召開跨部門緊急會議，部署行動以阻斷病毒在香港的豬場傳播。

漁護署指會與食物環境衞生署繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。

香港 疫情 檢測

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