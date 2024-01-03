我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

被控「激進政治人物」勾結美制裁港 黎智英全不認罪

港新聞組╱香港3日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英(中)被控違反國安法一案，2日在西九龍法院續審，控方形容黎智英為「激進政治人物」，黎全部不認罪。(歐新社)
香港壹傳媒集團創辦人黎智英(中)被控違反國安法一案，2日在西九龍法院續審，控方形容黎智英為「激進政治人物」，黎全部不認罪。(歐新社)

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及蘋果日報三間公司，被控違反香港國安法一案，昨在香港西九龍法院續審，展開答辯。黎智英及蘋果日報公司代表否認全部控罪，控方正式宣讀開案陳詞（逐一陳述各被告在案中的角色及行為），形容黎智英為「激進政治人物」，是謀畫整個串謀行為的主腦。

綜合港媒報導，控方昨先就黎智英一項勾結外國勢力罪申請存檔法庭（將案件押後並保留重新開案的權利）獲批。而後，庭上讀出黎智英的控罪，包括兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印煽動刊物罪，黎智英站起身以英文表示「not guilty（不認罪）」，他否認全部控罪。

控方隨後讀出開案陳詞。控方表示，黎智英是香港民主派支持者，2019年反修例運動期間，以「蘋果」為政治平台，與蘋果高層及「重光團隊」串謀發布煽動文章及勾結外國勢力，呼籲國際社會制裁中國及香港政府，共涉及161篇蘋果日報文章，其中31篇是在國安法生效後發布。

控方並出示一張關係圖，指黎智英擁有廣泛的海外政治聯繫，以請求外國制裁中港官員，包括與時任美國副總統潘斯和國務卿龐培歐會面時，提及「美國可以做什麼」及要令港府知道「做壞事的後果」；並和多名前美國官員有直接聯繫，包括前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）、前國防部副部長Paul Wolfowitz、退役上將Jack Keane等。

此外，黎智英個人社交平台的多則貼文及外媒受訪片段，亦成罪證。控方指黎在專欄「成敗樂一笑」撰寫至少22篇則文章、接受錄像訪問宣傳「蘋果」英文版、為外國媒體撰寫5篇文章、於頻道「Live Q&A with Jimmy Lai」接受24次直播訪問及發布811則Twitter（現稱X）帖文，進一步增加其影響力。黎曾標註龐培歐，稱「自由的世界一定會戰勝極權，如果我們屈服，我們的孩子會受到中共擺布」等。

據報導，控方宣讀開案陳詞期間，黎智英面無表情、閉目沉思。此案於去年12月18日開審，預計審訊80天。

黎智英 香港 龐培歐

上一則

元朗頻驗出非洲豬瘟 香港開年撲殺400頭豬

下一則

奶企伊利設人武部「戰時應戰」 內蒙民企創舉

延伸閱讀

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空
赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」

赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」
黎智英等案2024年料有裁決 學者：香港政治不平靜

黎智英等案2024年料有裁決 學者：香港政治不平靜
曾推動英中關係黃金時代 卡麥隆稱事態改變：中國構成英主要安全挑戰

曾推動英中關係黃金時代 卡麥隆稱事態改變：中國構成英主要安全挑戰

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案