被控「激進政治人物」勾結美制裁港 黎智英全不認罪

香港壹傳媒集團創辦人黎智英(中)被控違反國安法一案，2日在西九龍法院續審，控方形容黎智英為「激進政治人物」，黎全部不認罪。(歐新社)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 及蘋果日報三間公司，被控違反香港國安法一案，昨在香港西九龍法院續審，展開答辯。黎智英及蘋果日報公司代表否認全部控罪，控方正式宣讀開案陳詞（逐一陳述各被告在案中的角色及行為），形容黎智英為「激進政治人物」，是謀畫整個串謀行為的主腦。

綜合港媒報導，控方昨先就黎智英一項勾結外國勢力罪申請存檔法庭（將案件押後並保留重新開案的權利）獲批。而後，庭上讀出黎智英的控罪，包括兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印煽動刊物罪，黎智英站起身以英文表示「not guilty（不認罪）」，他否認全部控罪。

控方隨後讀出開案陳詞。控方表示，黎智英是香港民主派支持者，2019年反修例運動期間，以「蘋果」為政治平台，與蘋果高層及「重光團隊」串謀發布煽動文章及勾結外國勢力，呼籲國際社會制裁中國及香港政府，共涉及161篇蘋果日報文章，其中31篇是在國安法生效後發布。

控方並出示一張關係圖，指黎智英擁有廣泛的海外政治聯繫，以請求外國制裁中港官員，包括與時任美國副總統潘斯和國務卿龐培歐 會面時，提及「美國可以做什麼」及要令港府知道「做壞事的後果」；並和多名前美國官員有直接聯繫，包括前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）、前國防部副部長Paul Wolfowitz、退役上將Jack Keane等。

此外，黎智英個人社交平台的多則貼文及外媒受訪片段，亦成罪證。控方指黎在專欄「成敗樂一笑」撰寫至少22篇則文章、接受錄像訪問宣傳「蘋果」英文版、為外國媒體撰寫5篇文章、於頻道「Live Q&A with Jimmy Lai」接受24次直播訪問及發布811則Twitter（現稱X）帖文，進一步增加其影響力。黎曾標註龐培歐，稱「自由的世界一定會戰勝極權，如果我們屈服，我們的孩子會受到中共擺布」等。

據報導，控方宣讀開案陳詞期間，黎智英面無表情、閉目沉思。此案於去年12月18日開審，預計審訊80天。