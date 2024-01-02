赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 復常後首個元旦，維港綻放歷來最盛大的煙花匯演和新年倒數，吸引48萬市民和遊客在維港兩岸迎接2024，全日更有約22.7萬旅客訪港，創2023年單日最高紀錄。煙花過後，有人已訂購酒店，有大批內地旅客選擇即日返回內地，造成過境交通癱瘓，24小時通關的皇崗口岸一度塞滿數千人，皇巴應接不暇。

綜合香港01、大公、文匯報等港媒報導，有網民上傳皇崗口岸凌晨「塞爆」情況，在過完香港關口後，人潮堵塞在皇巴站，至清晨約5時，大量人潮湧入禁區，沿公路徒步前往深圳關口；油尖旺區的跨境直通巴士站更是逼爆，有旅客放棄搭乘直巴返回深圳，被迫在香港快餐店、上水港鐵站或柯士甸站「露宿」，直至清晨跨境列車頭班車開出才回家。

有網民在小紅書 上傳照片及影片，展現了內地旅客通宵露宿街頭百態。有人坐在海港城名店外休息，而好幾家麥當勞也成為難民營，許多旅客坐在地上休息或看手機，疲態盡現，還有旅客滯留在港鐵柯士甸站及旺角站等，帖文稱「看完煙火，凌晨4點流浪香港街頭」、「想盡了各種辦法回不去，我們坐在街頭吹了2小時的冷風，我真的要哭出來」。

保安局局長鄧炳強昨表示港府 跨部門會檢討事件。媒體梳理問題瓶頸，24小時通關的口岸數量太少固然是主因，兩地及政府部門之間統籌問題亦值得檢視。

目前香港與內地只有皇崗（落馬洲）與港珠澳大橋口岸是通宵運作，該兩口岸都沒有鐵路接駁，要靠跨境巴士疏導人潮。然而，直巴人龍長逾兩、三百米，有職員表示，公司增加三分之一班次仍消化不了。

另據明報報導，小紅書上不少內地人談到滯留經歷，稱「為12分鐘煙花，露宿香港街頭6個小時」；有不少人留言稱「（港府）明知道我們會來，為什麼（其他關口）不24小時通關」；又認為香港作為好客之都應多在遊客角度考慮，「香港協調力真的很差，加開巴士不行？」

報導稱，不過，網上並非一面倒批評香港，不少網民認為相關旅客沒有預訂酒店，便要面對滯留風險。有內地網民指香港舉辦煙花匯演目的是吸引旅客消費，但有些人只「消費了一個路費，就覺得自己是大爺了」，而香港政府在通宵關口安排難以單方面處理，「旅遊花十塊想要一千塊享受那是不可能的」。