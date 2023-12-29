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周庭棄保潛逃加拿大未報到 父母29日被港警邀去協助調查

記者黃國樑／即時報導
流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭昨28日未依香港警方規定時間報到，因其母親是她的擔保人，周庭父母今29被邀到香港警署協助調查。 （取材自Instagram）
流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭昨28日未依香港警方規定時間報到，因其母親是她的擔保人，周庭父母今29被邀到香港警署協助調查。 （取材自Instagram）

據港媒報導報導，前香港眾志副秘書長周庭棄保潛逃，原訂28日須向香港警方報到，她最終沒有出現，警方嚴厲譴責畏罪潛逃，表示會全力依法追捕。周庭父母29日被警方邀請到大埔警署協助調查，周母是周庭的擔保人。

周庭因參與2019年的反政府抗議活動，於2020年11月被監禁，羈押10個月後於2021年6月獲釋。但離開監獄後，仍繼續被依香港國安法接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。並獲得保釋。

據報導，12月3日晚間，她在社交平台透露自己正在加拿大多倫多升學，原定12月回港就國安案向警方報到，但考慮多方因素，決定不回港報到，還說「大概一輩子不會回去了」。

香港警方因此發布聲明，「強烈譴責」周庭的棄保行為，指這是「公然挑戰法紀的不負責行為」，並呼籲當事人「懸崖勒馬」。並於12月4日對她發布通緝令。

28日原訂周庭的報到日她仍未出現，香港警方即發表聲明表示，周庭涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕後獲保釋，她並沒有依照警方指明的時間到警署報到，違反保釋條件。

警方強調，任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕，後悔莫及。

香港01也報導稱，消息指出，周庭父母正在大埔警署協助調查，據知其母是擔保人，已被警方邀請助查。執業大律師陸偉雄指出，擔保人須繳付保證金，並有法律責任提醒被捕人士準時到警署報到，若對方沒有依時報到，擔保人的保證金有機會被法庭充公，一般而言不會有其他刑事責任，除非有證據顯示擔保人協助被捕人士棄保潛逃。

周庭 香港 棄保

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