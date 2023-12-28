胞姊聲明：周海媚突發心臟病猝死 財產全由母親繼承

家屬發聲明說明周海媚為突發心臟病猝死，全部財產由母親繼承，她在北京豪宅中養了許多寵物。(取材自微博)

57歲的香港 女星周海媚 12月11日於北京離世，早前有消息透露骨灰將運回香港安葬，有關她的死因與生後事安排輿論十分關注。周海媚姊姊27日發表聲明，說明周海媚遺產分配、去世原因及收養的貓狗如何安排等問題。

香港01、文匯報引述北京青年報報導，該聲明指出，經監控錄影和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病 猝死，「很平靜，很安詳，沒有痛苦」，呼籲各界不要再討論猜測死因，多給點尊重。

其次，聲明表示，周海媚全部財產及房產會按照法律全部由母親繼承，且家人不會設立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人，希望影迷朋友不要上當受騙。至於周海媚生前長期支持的公益專案，周母將會用周海媚的名義繼續支持。

此外，針對日前報載，家人有意將周海媚骨灰帶回香港「落葉歸根」，聲明中也直接證實，指周母會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，唯後續不再透露任何墓地相關事宜。

至於周海媚生前養了很多貓狗寵物，由於帶回香港在海關檢疫等流程需要進行10個月，且媽媽也70多歲了，姊姊弟弟家也沒有條件可以養這些動物，因此由周海媚的好友協助後續領養事宜。

聲明最後表示，周海媚是一個熱愛祖國，熱愛生活，熱心公益，堅強樂觀，開朗的人。希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，大家在心裡記著她，不要再來家門口騷擾，還在家裡的狗狗因一些人對周海媚故居的拍攝直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮症症狀。所以希望大家尊重一下周海媚，也尊重一下周海媚的家人。感謝多年來觀眾對周海媚的關注和喜愛，這是最後一次占用公共資源。