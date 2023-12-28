港股低迷、成交不足 3年逾100家券商停業

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由於股市低迷，成交不足，過去3年來香港 有超過100家券商停業。

明報昨天在報導中指出，在港股低迷及成交不足的情況下，香港券商經營環境持續困難，去年已有47家券商停業，打破歷年紀錄，今年情況也是不遑多讓，至今有32家停業。

報導引述金融服務界的立法會議員李惟宏說，過去3年，香港有超過100家券商停業，持牌經紀行減至555家。

與此同時，今年前11個月，港股的日均成交只有1056億港元（給135.1億美元），較去年同期下跌一成半。

李惟宏預期，明年上半年券商經營環境仍然充滿挑戰，建議券商轉型升級，找尋新機遇，不能倚賴單一產品。

證券 業協會主席高鵑指出，香港券商停業潮不會突然好轉，不惡化已算好了。

有業者認為，這一波停業潮是歷來最嚴重的，因為以往就算情況再差，也不會持續長達3年之久，部分原因與行業生態改變有關，比如客戶改用手機交易、佣金變零等。

另據大公、文匯報報導，第一上海首席策略師葉尚志指出，港股昨日在聖誕長假後跟隨A股反彈，而遊戲板塊在上周五急挫後亦見回升，都是推動大市的消息因素。恒指漲280多點，以16600點水平收盤，總算能夠快速的回企至16400點的目前好淡分水線之上，近三周逐步形成的穩好狀態得以保持，但恒指要盡快進一步升穿17000點整數關來強化確立回升走勢。

他表示，港股現時估值已足夠低了，具備見底的條件，加上近期盤面上最後就港交所及騰訊也都打了一波下來，港股可以算是完完全全的出清了，因此，我們估計恒指的階段性底部已在11日的盤中低位15972點出現，後市可以進入反覆回升的穩好狀態。